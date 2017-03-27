İyi çalışmıyor!

Portekiz U21’de sakatlanan Bruma’nın iyi çalışmadığı öne sürüldü.

Portekiz'in geçen cuma Norveç'le U21 hazırlık maçında 45 dakika oynayan ve sakatlanan G.Saray'ın yıldızı Bruma, yarınki Almanya maçı öncesi kadrodan çıkarılmıştı. 22 yaşındaki forvet için Portekiz'den; genç bir oyuncunun kas sakatlığının ancak yeteri kadar idman yapmaması ile açıklanabileceği notunun düşüldüğü iddia edildi.