İyi çalışmıyor!
Portekiz U21’de sakatlanan Bruma’nın iyi çalışmadığı öne sürüldü.
Portekiz'in geçen cuma Norveç'le U21 hazırlık maçında 45 dakika oynayan ve sakatlanan G.Saray'ın yıldızı Bruma, yarınki Almanya maçı öncesi kadrodan çıkarılmıştı. 22 yaşındaki forvet için Portekiz'den; genç bir oyuncunun kas sakatlığının ancak yeteri kadar idman yapmaması ile açıklanabileceği notunun düşüldüğü iddia edildi.
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
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Yorum
.. bunada taraftar karar versın kımı izlemek istıyolarsa ona göre kural yapılsın bu ugulama şuan zarardan başka bişey getirmez.
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. iyice dibe vururuz yabancı yıldızlar varken stada gelmeyen seyırcı türk oyuncuları ızlemeye hiç gelmez kuralı degiştirmek buyuk şaçmalıktır
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