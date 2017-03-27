İkisi de kapı dışarı
Sarı-kırmızılı yönetim dün olağanüstü toplandı ve ihanet şebekesi FETÖ’nün futboldaki elebaşları eski futbolcular Hakan Şükür ile Arif Erdem’in kulüp üyeliklerine son verdi.
Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda ortaya çıkan tabloyu, başkan Dursun Özbek ve yönetimi temizledi. Kongre'de oy çokluğu ile ihraçları reddedilen Hakan Şükür ile Arif Erdem, 'FETÖ'cü oldukları gerekçesiyle' yönetim kurulu tarafından üyelikten atıldı. Bu kararın alınmasında en büyük rolü oynayan isim ise başkan Dursun Özbek oldu. Genel kurulda ibra edilen ancak Şükür ve Erdem'in ihraçlarının reddedilmesiyle sevinci yarıda kalan Özbek, hemen kulübün duayen isimleriyle istişarede bulunarak yönetim kurulunu olağanüstü toplantıya çağırdı. Kulübün hukukçuları FETÖ'cü iki eski futbolcuyu üyelikten atmak için tüzüğü satır satır inceledi.
FETÖ'CÜ DİYE AYIRDILAR
Tüzüğün 20. maddesi'ne göre 6 yıl üyelik aidatını yatırmayan ve üst üste 8 genel kurula katılmayan üyeler ihraç edilebiliyor. FETÖ'cü Hakan Şükür ve Arif Erdem'in yanı sıra 2 bin 750'ye yakın bu durumdaki üye tespit edildi. Ancak sarı-kırmızılı yönetim, 'FETÖ'cü oldukları için Şükür ve Erdem'i diğerlerinden ayırıp' genel kurulun onayına sunmamak üzere' kulüple ilişkilerini kesti. Aidatını yatırmayıp, genel kurula katılmayan kayıtları kapalı 2 bin 750 üyenin durumu ise yarın yapılacak toplantıda karara bağlanacak.
GERİ DÖNME ŞANSLARI YOK
Sarı-kırmızılı yönetimin bu söz konusu 2 bin 750 kişiyi de üyelikten çıkarma hakkı bulunuyor ancak aidatlarını geri ödedikleri takdirde tüzüğün 21. maddesinde yazan "Yeniden üyeliğe başvurma" yoluyla kulübe geri dönmeleri söz konusu olabilecek. G.Saray yönetimi, 'FETÖ'cü oldukları gerekçesiyle' ihraç edilen eski futbolcular Hakan Şükür ve Arif Erdem'in bu yola başvurmasının da önüne geçti ve iki ismin dün akşam kulüple ilişiğini kesti. Başkan Dursun Özbek de rahat nefes aldı.
KISA BİR AÇIKLAMA YAPILDI
Yönetim, ihraç kararını resmi internet sitesinden böyle duyurdu: "Yönetim Kurulumuzun 26 Mart 2017 tarihli toplantısında alınan karar gereğince "Hakan Şükür ve Arif Erdem'in kulüp üyeliklerinin sona erdirilmesine" karar verilmiştir."
KAÇAK FETÖ'CÜ HAKAN ŞÜKÜR'DEN KOMİK TWEET
15 Temmuz'daki hain darbe girişiminden hemen önce soluğu ABD'de alan kaçak FETÖ'cü Hakan Şükür, Galatasaray Yönetim Kurulu'nun 'ihraç' kararından sonra komik bir paylaşımda bulundu. Şükür, ihraç edildikten sonra istifa ettiğini duyururken şu ifadeleri kullandı: "Genel kuruldaki oylamadan sonra kulübüm Galatasaray yaşadıklarını hak etmedi. Üyesi bulunduğum ve çok sevdiğim Galatasaray Kulübü üyeliğinden istifa ediyorum."
KİMLER İHRAÇ EDİLMİŞTİ?
Yönetim Kurulu'nun dün aldığı kararla üyelikten ihraç edilen Hakan Şükür ve Arif Erdem'in haricinde, önceki gün yapılan mali genel kurulda kongre üyelerinin oylarıyla Zekeriya Öz, Hüseyin Avni Mutlu, İsmail Demiriz ve Şahabattin Harput'un FETÖ nedeniyle üyelikten çıkarılması oylamaya sunulmuş ve oylama sonucu bu isimlerin yanı sıra Mehmet Koçarslan ve Hazım Sesli de oy çokluğuyla kulüpten ihraç edilmişti.
2 BİN 750 KİŞİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA YOK
Fetö'nün futboldaki elebaşları Hakan Şükür ve Arif Erdem ile birlikte 2 bin 750 üye daha kulüp üyeliğinden ihraç edildiği iddiası da dün gündem oldu. Ancak yönetim, üyelik aidatlarını yatırmadıkları tespit edilen bu kişilerle ilgili açıklama yapmadı. Sadece FETÖ üyesi olduğu kesinleşen Hakan Şükür ve Arif Erdem ihraç edildi.
FETÖ YÜZÜNDEN İSTİFA ETTİ
Sarı-kırmızılı kulübün kongre üyesi olan Mustafa Narlı, "FETÖ'nün içeride kaldığı kulüpte kalmayı, 15 Temmuz şehitlerimizin anısına yapılmış bir hakaret olarak değerlendiriyorum. Bunu asla kabul edemem" diyerek üyelikten istifa etti. Narlı, istifa talebini yönetim kuruluna ilettiğini dile getirdi.
FETÖ'CÜ DİYE AYIRDILAR
Tüzüğün 20. maddesi'ne göre 6 yıl üyelik aidatını yatırmayan ve üst üste 8 genel kurula katılmayan üyeler ihraç edilebiliyor. FETÖ'cü Hakan Şükür ve Arif Erdem'in yanı sıra 2 bin 750'ye yakın bu durumdaki üye tespit edildi. Ancak sarı-kırmızılı yönetim, 'FETÖ'cü oldukları için Şükür ve Erdem'i diğerlerinden ayırıp' genel kurulun onayına sunmamak üzere' kulüple ilişkilerini kesti. Aidatını yatırmayıp, genel kurula katılmayan kayıtları kapalı 2 bin 750 üyenin durumu ise yarın yapılacak toplantıda karara bağlanacak.
GERİ DÖNME ŞANSLARI YOK
Sarı-kırmızılı yönetimin bu söz konusu 2 bin 750 kişiyi de üyelikten çıkarma hakkı bulunuyor ancak aidatlarını geri ödedikleri takdirde tüzüğün 21. maddesinde yazan "Yeniden üyeliğe başvurma" yoluyla kulübe geri dönmeleri söz konusu olabilecek. G.Saray yönetimi, 'FETÖ'cü oldukları gerekçesiyle' ihraç edilen eski futbolcular Hakan Şükür ve Arif Erdem'in bu yola başvurmasının da önüne geçti ve iki ismin dün akşam kulüple ilişiğini kesti. Başkan Dursun Özbek de rahat nefes aldı.
KISA BİR AÇIKLAMA YAPILDI
Yönetim, ihraç kararını resmi internet sitesinden böyle duyurdu: "Yönetim Kurulumuzun 26 Mart 2017 tarihli toplantısında alınan karar gereğince "Hakan Şükür ve Arif Erdem'in kulüp üyeliklerinin sona erdirilmesine" karar verilmiştir."
KAÇAK FETÖ'CÜ HAKAN ŞÜKÜR'DEN KOMİK TWEET
15 Temmuz'daki hain darbe girişiminden hemen önce soluğu ABD'de alan kaçak FETÖ'cü Hakan Şükür, Galatasaray Yönetim Kurulu'nun 'ihraç' kararından sonra komik bir paylaşımda bulundu. Şükür, ihraç edildikten sonra istifa ettiğini duyururken şu ifadeleri kullandı: "Genel kuruldaki oylamadan sonra kulübüm Galatasaray yaşadıklarını hak etmedi. Üyesi bulunduğum ve çok sevdiğim Galatasaray Kulübü üyeliğinden istifa ediyorum."
KİMLER İHRAÇ EDİLMİŞTİ?
Yönetim Kurulu'nun dün aldığı kararla üyelikten ihraç edilen Hakan Şükür ve Arif Erdem'in haricinde, önceki gün yapılan mali genel kurulda kongre üyelerinin oylarıyla Zekeriya Öz, Hüseyin Avni Mutlu, İsmail Demiriz ve Şahabattin Harput'un FETÖ nedeniyle üyelikten çıkarılması oylamaya sunulmuş ve oylama sonucu bu isimlerin yanı sıra Mehmet Koçarslan ve Hazım Sesli de oy çokluğuyla kulüpten ihraç edilmişti.
2 BİN 750 KİŞİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA YOK
Fetö'nün futboldaki elebaşları Hakan Şükür ve Arif Erdem ile birlikte 2 bin 750 üye daha kulüp üyeliğinden ihraç edildiği iddiası da dün gündem oldu. Ancak yönetim, üyelik aidatlarını yatırmadıkları tespit edilen bu kişilerle ilgili açıklama yapmadı. Sadece FETÖ üyesi olduğu kesinleşen Hakan Şükür ve Arif Erdem ihraç edildi.
FETÖ YÜZÜNDEN İSTİFA ETTİ
Sarı-kırmızılı kulübün kongre üyesi olan Mustafa Narlı, "FETÖ'nün içeride kaldığı kulüpte kalmayı, 15 Temmuz şehitlerimizin anısına yapılmış bir hakaret olarak değerlendiriyorum. Bunu asla kabul edemem" diyerek üyelikten istifa etti. Narlı, istifa talebini yönetim kuruluna ilettiğini dile getirdi.
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:33
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. bunada taraftar karar versın kımı izlemek istıyolarsa ona göre kural yapılsın bu ugulama şuan zarardan başka bişey getirmez.
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. iyice dibe vururuz yabancı yıldızlar varken stada gelmeyen seyırcı türk oyuncuları ızlemeye hiç gelmez kuralı degiştirmek buyuk şaçmalıktır
İkisi de kapı dışarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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