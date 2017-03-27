İhraç etmeyen kongre üyeleri için flaş karar
Gazeteci Cem Küçük, Hakan Şükür ve Arif Erdem'i ihraç etmeyenlerle ilgili ağır ifadeler kullandı.
Beyaz TV'de katıldığı bir programda konuşan gazeteci Cem Küçük, "MİT, Galatasaray kongresinde Hakan Şükür ve Arif Erdem'i ihraç etmeyenleri her açıdan fotoğrafladı." dedi.
Arif Erdem ve Hakan Şükür'ü ihraç etmeyen yaklaşık 250 Galatasaray üyesinin savcılığa çağrılacağını da iddia eden Küçük, kürsüde Hakan Şükür'ü savunan Kadir Çetinçalı hakkında da konuştu.
Küçük, Kadir Çetinçalı'nın da kesinlikle tutuklanacağını dile getirdi.
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:43
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
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Yorum
.. bunada taraftar karar versın kımı izlemek istıyolarsa ona göre kural yapılsın bu ugulama şuan zarardan başka bişey getirmez.
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. iyice dibe vururuz yabancı yıldızlar varken stada gelmeyen seyırcı türk oyuncuları ızlemeye hiç gelmez kuralı degiştirmek buyuk şaçmalıktır
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