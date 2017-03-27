 İhraç etmeyen kongre üyeleri için flaş karar – Fotomaç – 27 Mart 2017
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    27 Mart 2017, Pazartesi
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    İhraç etmeyen kongre üyeleri için flaş karar

    İhraç etmeyen kongre üyeleri için flaş karar

    Gazeteci , Hakan Şükür ve Arif Erdem'i ihraç etmeyenlerle ilgili ağır ifadeler kullandı.

    Beyaz TV'de katıldığı bir programda konuşan gazeteci , "MİT, Galatasaray kongresinde Hakan Şükür ve Arif Erdem'i ihraç etmeyenleri her açıdan fotoğrafladı." dedi.

    Arif Erdem ve Hakan Şükür'ü ihraç etmeyen yaklaşık 250 Galatasaray üyesinin savcılığa çağrılacağını da iddia eden Küçük, kürsüde Hakan Şükür'ü savunan hakkında da konuştu.

    Küçük, Kadir Çetinçalı'nın da kesinlikle tutuklanacağını dile getirdi.

    1. 27 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:43
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