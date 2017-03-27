İhraç etmeyen kongre üyeleri için flaş karar

Beyaz TV'de katıldığı bir programda konuşan gazeteci Cem Küçük, "MİT, Galatasaray kongresinde Hakan Şükür ve Arif Erdem'i ihraç etmeyenleri her açıdan fotoğrafladı." dedi.

Arif Erdem ve Hakan Şükür'ü ihraç etmeyen yaklaşık 250 Galatasaray üyesinin savcılığa çağrılacağını da iddia eden Küçük, kürsüde Hakan Şükür'ü savunan Kadir Çetinçalı hakkında da konuştu.

Küçük, Kadir Çetinçalı'nın da kesinlikle tutuklanacağını dile getirdi.