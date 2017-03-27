"Hakan Şükür ve Arif Erdem'in ihraç nedeni..."
A Spor Spor Yayınları Koordinatörü Serkan Korkmaz, ihraç kararlarının 'aidat' maddesine dayandırılmadığını ortaya çıkardı.
Bugün bazı yayın organlarında, FETÖ'nün futboldaki elebaşları Hakan Şükür ve Arif Erdem'in G.Saray'dan ihraç edilmelerinin, tüzükte yer alan 'aidat' maddesine dayandırıldığı ortaya atılmıştı.
A Spor Spor Yayınları Koordinatörü Serkan Korkmaz, ihraç kararlarının 'aidat' maddesiyle ilgili olmadığını iddia etti. G.Saraylı yöneticiden edindiği bilgiyi aktaran Korkmaz, "Hakan Şükür ve Arif Erdem'in Galatasaray'dan ihraç edilmesi 'aidat ödememeyle' ilgili değil" diye konuştu.
Şükür ve Erdem'le birlikte 6 yıldır aidatlarını yatırmayan 2 bin 750 ismin daha genel kurul üyeliklerinin düşürüldüğü iddia edilmişti.
"GEREKÇE AİDAT DEĞİL"
Serkan Korkmaz'in ifadeleri şöyle: Çok yetkili bir ağızdan, toplantıda olan bir yöneticiden edinilen bilgi: Konu kesinlikle, sosyal medyada ve bazı yayın organlarında konuşulduğu gibi aidatla ilgili değil. Hakan Şükür ve Arif Erdem'in Galatasaray'dan ihraç edilmesi, "aidat ödememeyle" ilgili değil. Ben yetkili kaynaklardan teyitimi aldım.
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:53
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. bunada taraftar karar versın kımı izlemek istıyolarsa ona göre kural yapılsın bu ugulama şuan zarardan başka bişey getirmez.
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. iyice dibe vururuz yabancı yıldızlar varken stada gelmeyen seyırcı türk oyuncuları ızlemeye hiç gelmez kuralı degiştirmek buyuk şaçmalıktır
"Hakan Şükür ve Arif Erdem'in ihraç nedeni..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.