Hainlik eğlencesi
Galatasaray Kulübü'nün yıllık olağan mali genel kurulunda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'yla (FETÖ/PDY) olan ilişkileri nedeniyle disipline sevk edilen isimlerden Arif Erdem ve Hakan Şükür'ün ihraç edilmemesine tepki gösteren 4 kulüp üyesi istifa etti.
Üsküdar Belediyespor Kulübü Başkanı Mecit Çetinkaya ile oğlu Mecit Mert Çetinkaya, kızı Hacer Zeynep Çetinkaya ve gelini Ahu Çetinkaya, sarı-kırmızılı kulübe gönderdikleri ihtarname ile Galatasaray Kulübü üyeliklerinden istifa ettiklerini bildirdi.
Dört ismin, kulübe gönderdikleri ihtarnamede, şu ifadeler yer aldı:
"Düşmana değil, milletine kurşun sıkan, 249 Türk'ü şehit, 200'den fazla vatandaşımızı gazi edenlere methiyeler düzdüğü gibi hainliklerini de halen kahramanlık olarak izah etme cüretini gösteren şahısların, nasıl olup da 'sporcu' gibi gösterilmeye çalışıldığını anlayamıyoruz, kabullenemiyoruz. Şehitlerimizin aziz hatıralarını ve kutsal emanetlerini ayaklar altına alan bu 'çoğunluk'un, en zor zamanlarda verdiği destekle tüm Galatasaraylıların gönlünü fetheden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a dahi hakarete yeltenip marşlar eşliğinde 'hainlik eğlencesi' yapmaları içimizi kanatmıştır. Bu sebeplerle, haine 'sporcu', katile 'futbolcu' diyen 'çoğunluğa' sahip Galatasaray Spor Kulübü Derneği üyeliğinden istifa ediyoruz."
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:59
- Gençlik ateşi!
Toplam 1
Yorum
Ahmet Can Bu kadar gencin alındığı yerde ki bazıları artık gençlikten çıkmış. Yusuf Yazıcının alınmamasını çok saçma buluyorum. Yusuf bu takımda oynar
- Wesley Sneijder Galaxy yolunda
Toplam 16
Yorum
Neriman Chedjou, De Jong, Sneijder 33 Yaşındaki bu Oyuncular Acilen gönderilmeli.. Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Emre Akbaba, Cengiz Ünder, Enes Ünal...
- Tolga Zengin çok moralsiz
Toplam 24
Yorum
Dmn30 Bakn beyler bjk tarftarlaridn 100 kisye sorsn tolga gondrilsin mi 80/90 u gondrilsin der bjk kalitesinde deglsin tolga szn snu git be abi.
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