Galatasaray'dan o habere yalanlama
Galatasaray, bazı haber sitelerinde yer alan Başkan Dursun Özbek'in ifade vermek üzere adliyeye çağrıldığı iddialarını yalanladı.
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:47
- Kiralıklar yerinde saydı
Toplam 2
Yorum
54 imparatorluğu muhammet demiri takıma alıp getirenin aklına şaşarım.dost ilişkileri ile bu takımda forma giymeye son yeter artık.bunlar bide geri gelecek y
- Defans-golcü hamlesi
Toplam 7
Yorum
CimBom 1905 Galatasaray Yönetimi Size Sesleniyoruz : GENÇ TÜRK Oyuncuları istiyoruz.. Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Emre Akbaba, Cenğiz Ünder, Enes Ünal...
- Mali Genel Kurul’da Ali Cengiz Oyunu!
Toplam 15
Yorum
Doğrucu Çünkü aylar önce stad tapusu verilmemişti ne manidar ki tapu geldi bu olanlar yaşandı
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