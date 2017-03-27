 Galatasaray'dan o habere yalanlama – Fotomaç – 27 Mart 2017
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    27 Mart 2017, Pazartesi
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    Galatasaray'dan o habere yalanlama

    Galatasaray'dan o habere yalanlama

    Galatasaray, bazı haber sitelerinde yer alan Başkan Dursun Özbek'in ifade vermek üzere adliyeye çağrıldığı iddialarını yalanladı.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Bazı internet sitelerinde yer alan 'Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbek'in Cumhuriyet Başsavcısı tarafından ifadeye çağrıldığı' yönündeki haberler mesnetsiz bir iddiadır. Kamuoyundan, ülkemizin içinden geçtiği hassas süreçte bu tür spekülatif ve provokatif bilgilere itibar etmemesini rica ederiz" denildi.
    1. 27 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:47
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