"Galatasaray camiasının görüşünü yansıtmıyor"

Başbakan Binali Yıldırım, Galatasaray'ın Arif Erdem ve Hakan Şükür ile ilgili kararına ilişkin, "Her camiada yanlış adamlar olabilir. Galatasaray camiası yıllarca yüzümüzü ağartmış bir kulüptür. Dolayısıyla buradaki birtakım kişilerin, birtakım marjinal, muhalif grupların yaptığı yanlışları, çiğlikleri kulübe, 100 yıllık mazisi olan kulübe mal etmek haksızlık olur." dedi.

Çankaya Köşkü'nde televizyonların genel yayın yönetmenleriyle bir araya gelen Yıldırım, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Hakan Şükür ve Arif Erdem konusu

Galatasaray'da Hakan Şükür ve Arif Erdem'in üyelikten ihraçlarının ilk aşamada olmadığı ve sonrasında aidatlarını ödemedikleri için ihraç edildiği hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Yıldırım, Mali Genel Kurul'da yönetim ibra olduktan sonra üyelerin büyük çoğunluğunun ayrıldığını ve marjinal bir muhalif grubun kaldığını söyledi. Yıldırım, üyelikten çıkarma işlemi gündeme geldiğinde de Arif Erdem ve Hakan Şükür için böyle bir karar çıktığını anlattı.

"Galatasaray camiasının görüşünü yansıtan bir şey değil. Fırsat, boşluk bulup alınmış bir karar." diyen Yıldırım, Galatasaray Yönetim Kurulunun da toplanarak kendi yetkisi çerçevesinde, Erdem ve Şükür'ün üyelikten çıkarılmasına yönelik bir karar aldığını söyledi. Yıldırım, şöyle konuştu:

"Aslında aidat ödemedi diye çıkarılmış gibi gözükmekle beraber yönetim kurulunun onun ötesinde bir yetkisi olmadığı için böyle bir işlem yaptılar. Ama bu kararı yapılacak ilk genel kurula taşıyacaklar ve orada da tekrarlayacaklar. Bana verilen bilgi bu. Dolayısıyla her camiada yanlış adamlar olabilir. Galatasaray camiası yıllarca yüzümüzü ağartmış bir kulüptür. Dolayısıyla buradaki birtakım kişilerin, birtakım marjinal, muhalif grupların yaptığı yanlışları, çiğlikleri kulübe, 100 yıllık mazisi olan kulübe mal etmek haksızlık olur. Ben konuştum, anlatılanlardan ikna oldum doğrusu."