Florya’ya 1 milyon TL’lik yatırım
Igor Tudor'un yaşanan sakatlıklar nedeniyle kabusu haline gelen Florya Metin Oktay Tesisleri'nin zemini sezon sonunda yenilenecek. Kemerburgaz Tesisleri'nin 1 yıl içinde yetişmeyecek olması nedeniyle yönetim, 1 milyon TL'ye Florya'yı yenileme kararı aldı.
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. bunada taraftar karar versın kımı izlemek istıyolarsa ona göre kural yapılsın bu ugulama şuan zarardan başka bişey getirmez.
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. iyice dibe vururuz yabancı yıldızlar varken stada gelmeyen seyırcı türk oyuncuları ızlemeye hiç gelmez kuralı degiştirmek buyuk şaçmalıktır
Florya’ya 1 milyon TL’lik yatırım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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