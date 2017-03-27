 Florya’ya 1 milyon TL’lik yatırım – Fotomaç – 27 Mart 2017
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    27 Mart 2017, Pazartesi
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    Florya’ya 1 milyon TL’lik yatırım

    Florya’ya 1 milyon TL’lik yatırım
    Igor Tudor'un yaşanan sakatlıklar nedeniyle kabusu haline gelen Florya Metin Oktay Tesisleri'nin zemini sezon sonunda yenilenecek. Kemerburgaz Tesisleri'nin 1 yıl içinde yetişmeyecek olması nedeniyle yönetim, 1 milyon TL'ye Florya'yı yenileme kararı aldı.
    1. 27 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:22
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