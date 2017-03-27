Defans-golcü hamlesi
G.Saray, defans ve forvet için Bundesliga'dan iki ismi gündemine aldı. “Geleceğin Galatasaray’ı” için Tudor, savunma ve hücuma ilaç olacak Hoffenheimlı golcü Kramaric ve H.Berlin’in 1.90’lık stoperi Stark’a gözünü dikti. Bonservis için şartlar zorlanacak.
G.Saray Teknik Direktörü Igor Tudor, "Geleceğin G.Saray'ı"nı kurmak için şimdiden düğmeye bastı. Tudor'un, savunma ve hücum hattında bu sezon büyük sıkıntı çeken Aslan'da, forvette Andrej Kramaric, defansta da Niklas Stark transferi üzerinde durduğu öğrenildi. Forvette hızlı ve adam geçme özelliği olan bir isme ihtiyaç duyan Tudor'un, benzer özelliklli, Bundesliga'da 11 gol, 7 asistle oynayan Hoffenheim'ın 25 yaşındaki Hırvat golcüsü Kramaric'i hücumda Eren'le birlikte düşündüğü bildirildi.
KRAMARİC 10, STARK 8 MİLYON
Defansta ise Serdar-Ahmet ikilisiyle yeni sezona girmeyi planlayan genç teknik adamın, yanlarına uzun boylu, sağlam bir stoper olarak Hertha Berlin'in 1.90 boyundaki, 21 yaşındaki Ümit Milli stoperine kanca attığı kaydedildi. 10 milyon euro değer biçilen Kramaric'in 2020, 8 milyon euro'luk Stark'ın ise 2022'ye kadar kontratı bulunurken, Tudor'un çözüm beklediği sarı-kırmızılı kurmayların bonservis için şartları zorlayacağı ifade edildi.
KRAMARİC 10, STARK 8 MİLYON
Defansta ise Serdar-Ahmet ikilisiyle yeni sezona girmeyi planlayan genç teknik adamın, yanlarına uzun boylu, sağlam bir stoper olarak Hertha Berlin'in 1.90 boyundaki, 21 yaşındaki Ümit Milli stoperine kanca attığı kaydedildi. 10 milyon euro değer biçilen Kramaric'in 2020, 8 milyon euro'luk Stark'ın ise 2022'ye kadar kontratı bulunurken, Tudor'un çözüm beklediği sarı-kırmızılı kurmayların bonservis için şartları zorlayacağı ifade edildi.
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:23
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. bunada taraftar karar versın kımı izlemek istıyolarsa ona göre kural yapılsın bu ugulama şuan zarardan başka bişey getirmez.
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. iyice dibe vururuz yabancı yıldızlar varken stada gelmeyen seyırcı türk oyuncuları ızlemeye hiç gelmez kuralı degiştirmek buyuk şaçmalıktır
Defans-golcü hamlesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.