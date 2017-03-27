 Defans-golcü hamlesi – Fotomaç – 27 Mart 2017
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    27 Mart 2017, Pazartesi
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    Defans-golcü hamlesi

    Defans-golcü hamlesi

    G.Saray, defans ve forvet için Bundesliga'dan iki ismi gündemine aldı. “Geleceğin ’ı” için Tudor, savunma ve hücuma ilaç olacak Hoffenheimlı golcü Kramaric ve H.Berlin’in 1.90’lık stoperi Stark’a gözünü dikti. Bonservis için şartlar zorlanacak.

    G.Saray Teknik Direktörü , "Geleceğin G.Saray'ı"nı kurmak için şimdiden düğmeye bastı. Tudor'un, savunma ve hücum hattında bu sezon büyük sıkıntı çeken Aslan'da, forvette Andrej Kramaric, defansta da Niklas Stark transferi üzerinde durduğu öğrenildi. Forvette hızlı ve adam geçme özelliği olan bir isme ihtiyaç duyan Tudor'un, benzer özelliklli, Bundesliga'da 11 gol, 7 asistle oynayan Hoffenheim'ın 25 yaşındaki Hırvat golcüsü Kramaric'i hücumda Eren'le birlikte düşündüğü bildirildi.

    KRAMARİC 10, STARK 8 MİLYON
    Defansta ise Serdar-Ahmet ikilisiyle yeni sezona girmeyi planlayan genç teknik adamın, yanlarına uzun boylu, sağlam bir stoper olarak Hertha Berlin'in 1.90 boyundaki, 21 yaşındaki Ümit Milli stoperine kanca attığı kaydedildi. 10 milyon euro değer biçilen Kramaric'in 2020, 8 milyon euro'luk Stark'ın ise 2022'ye kadar kontratı bulunurken, Tudor'un çözüm beklediği sarı-kırmızılı kurmayların bonservis için şartları zorlayacağı ifade edildi.
    1. 27 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:23
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