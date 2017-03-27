Chedjou’nun yerine Mangala!

İspanyol medyası, G.Saray’ın Valencia’da kiralık oynayan M.City’nin 1.87 boyundaki Fransız Milli stoperi Mangala’nın peşinde olduğunu öne sürdü.

G.Saray için bomba bir transfer haberi de İspanya'dan geldi. Özellikle savunmadaki sıkıntı nedeniyle bu bölgeye oyuncu bakan Aslan için Valencia'da oynayan Eliaquim Mangala iddiası ortaya atıldı. İspanyol basını, M.City'nin sezon sonuna kadar Valencia'ya kiraladığı 26 yaşındaki Fransız Milli stoperin, takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Chedjou'nun yerine G.Saray forması giyeceğini öne sürdü. Aslan'ın transfer etmek istediği Mangala'nın bu sezon La Liga'da 25 maçta, 2 gol attığı kaydedildi.