İspanyol medyası, G.Saray’ın Valencia’da kiralık oynayan M.City’nin 1.87 boyundaki Fransız Milli stoperi Mangala’nın peşinde olduğunu öne sürdü.
G.Saray için bomba bir transfer haberi de İspanya'dan geldi. Özellikle savunmadaki sıkıntı nedeniyle bu bölgeye oyuncu bakan Aslan için Valencia'da oynayan Eliaquim Mangala iddiası ortaya atıldı. İspanyol basını, M.City'nin sezon sonuna kadar Valencia'ya kiraladığı 26 yaşındaki Fransız Milli stoperin, takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Chedjou'nun yerine G.Saray forması giyeceğini öne sürdü. Aslan'ın transfer etmek istediği Mangala'nın bu sezon La Liga'da 25 maçta, 2 gol attığı kaydedildi.
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:24
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. bunada taraftar karar versın kımı izlemek istıyolarsa ona göre kural yapılsın bu ugulama şuan zarardan başka bişey getirmez.
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. iyice dibe vururuz yabancı yıldızlar varken stada gelmeyen seyırcı türk oyuncuları ızlemeye hiç gelmez kuralı degiştirmek buyuk şaçmalıktır
Chedjou’nun yerine Mangala! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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