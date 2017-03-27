Aidat iddiaları yalan mı?

Bugün bazı yayın organlarında, FETÖ'nün futboldaki elebaşları Hakan Şükür ve Arif Erdem'in G.Saray'dan ihraç edilmelerinin, tüzükte yer alan 'aidat' maddesine dayandırıldığı ortaya atılmıştı.

A Spor Spor Yayınları Koordinatörü Serkan Korkmaz, ihraç kararlarının 'aidat' maddesiyle ilgili olmadığını iddia etti. G.Saraylı yöneticiden edindiği bilgiyi aktaran Korkmaz, "Hakan Şükür ve Arif Erdem'in Galatasaray'dan ihraç edilmesi 'aidat ödememeyle' ilgili değil" diye konuştu.

Şükür ve Erdem'le birlikte 6 yıldır aidatlarını yatırmayan 2 bin 750 ismin daha genel kurul üyeliklerinin düşürüldüğü iddia edilmişti.

"GEREKÇE AİDAT DEĞİL"

Serkan Korkmaz'in ifadeleri şöyle: Çok yetkili bir ağızdan, toplantıda olan bir yöneticiden edinilen bilgi: Konu kesinlikle, sosyal medyada ve bazı yayın organlarında konuşulduğu gibi aidatla ilgili değil. Hakan Şükür ve Arif Erdem'in Galatasaray'dan ihraç edilmesi, "aidat ödememeyle" ilgili değil. Ben yetkili kaynaklardan teyitimi aldım.