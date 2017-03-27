Aidat iddiaları yalan mı?
A Spor Spor Yayınları Koordinatörü Serkan Korkmaz, ihraç kararlarının 'aidat' maddesine dayandırılmadığını ortaya çıkardı.
Bugün bazı yayın organlarında, FETÖ'nün futboldaki elebaşları Hakan Şükür ve Arif Erdem'in G.Saray'dan ihraç edilmelerinin, tüzükte yer alan 'aidat' maddesine dayandırıldığı ortaya atılmıştı.
A Spor Spor Yayınları Koordinatörü Serkan Korkmaz, ihraç kararlarının 'aidat' maddesiyle ilgili olmadığını iddia etti. G.Saraylı yöneticiden edindiği bilgiyi aktaran Korkmaz, "Hakan Şükür ve Arif Erdem'in Galatasaray'dan ihraç edilmesi 'aidat ödememeyle' ilgili değil" diye konuştu.
Şükür ve Erdem'le birlikte 6 yıldır aidatlarını yatırmayan 2 bin 750 ismin daha genel kurul üyeliklerinin düşürüldüğü iddia edilmişti.
"GEREKÇE AİDAT DEĞİL"
Serkan Korkmaz'in ifadeleri şöyle: Çok yetkili bir ağızdan, toplantıda olan bir yöneticiden edinilen bilgi: Konu kesinlikle, sosyal medyada ve bazı yayın organlarında konuşulduğu gibi aidatla ilgili değil. Hakan Şükür ve Arif Erdem'in Galatasaray'dan ihraç edilmesi, "aidat ödememeyle" ilgili değil. Ben yetkili kaynaklardan teyitimi aldım.
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:21
- Beşiktaş maçı için loca kararı
Toplam 4
Yorum
ÜZÜLME ALİ KART--ALİ : SEN HİÇ ÜZÜLME TFF (D. ÖREN, YUSUF, TERMİNATÖRLER ) GEREĞİNİ YAPARLAR. ŞİMDİYE KADAR YAPMADILAR MI?
- Göksel Gümüşdağ'dan 'yabancı kuralı' açıklaması
Toplam 6
Yorum
BABANIZ BEŞİKTAŞ -Beşiktaş çok iyi gidiyor ne yapalım? en iyisi Beşiktaşın bütün ekonomik ve teknik planlamalarını bozmak için yabancı kuralını değiştirelim
- Aziz Yıldırım'ın beraat kararının onanması talep edildi
Toplam 10
Yorum
HAKAN ÖZBAŞ UEFA VERDİ SENİN GİBİ İFTİRACILARA CEVABINI HADİ ŞİMDİ KUMDA OYNA
Aidat iddiaları yalan mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.