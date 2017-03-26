 ''Vatan hainlerini affedenler...'' – Fotomaç – 26 Mart 2017
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    26 Mart 2017, Pazar
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    ''Vatan hainlerini affedenler...''

    ''Vatan hainlerini affedenler...''

    FOTOMAÇ yazarı , ve 'in kulüp üyeliğinden ihraç edilmemesi üzerine sert açıklamalarda bulundu.

    , sosyal medya hesabından paylaştığı Twitlerle Genel Kuruluna yüklendi.

    Demir, ''Vatan hainlerini affedenler şimdi delikanlı olsun, devlete olan 400 milyon tl vergi borcunuzu erkek gibi ödeyin. Hakkımız asla helal değildir'' dedi.

    ''Bu ayıp temizlenene kadar bir daha Galatasaray lafını ağzıma almam, maçlarını izlemem, tek kelime yazmam, çizmem'' diyen Turgay Demir, Gerçek Galatasaraylıların tepki göstermesini söylerek, ''Galatasaray sizindir bu entel dantellerin değil'' dedi.

    İşte Turgay Demir'in yaptığı diğer paylaşımlar:




    1. 26 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:50
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