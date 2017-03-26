''Vatan hainlerini affedenler...''
FOTOMAÇ yazarı Turgay Demir, Hakan Şükür ve Arif Erdem'in Galatasaray kulüp üyeliğinden ihraç edilmemesi üzerine sert açıklamalarda bulundu.
Turgay Demir, sosyal medya hesabından paylaştığı Twitlerle Galatasaray Genel Kuruluna yüklendi.
Demir, ''Vatan hainlerini affedenler şimdi delikanlı olsun, devlete olan 400 milyon tl vergi borcunuzu erkek gibi ödeyin. Hakkımız asla helal değildir'' dedi.
''Bu ayıp temizlenene kadar bir daha Galatasaray lafını ağzıma almam, maçlarını izlemem, tek kelime yazmam, çizmem'' diyen Turgay Demir, Gerçek Galatasaraylıların tepki göstermesini söylerek, ''Galatasaray sizindir bu entel dantellerin değil'' dedi.
İşte Turgay Demir'in yaptığı diğer paylaşımlar:
- 26 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:50
- Serdar bin pişman
Toplam 7
Yorum
Taraftar Bu da mehmet ekici ve ailesi gibi par göz zarardan başka fayda getirmez zaten gurbetçi futbolcu olsun vatandaş olsun hepsi aynı para göz...
- ''Gençlerin organize işi''
Toplam 6
Yorum
Degs01 herkes tepki gösteriyor doğal olarak bakanda çıkıp gs bunu düzeltmeli diyor kim oy atmışsa gidip hepsini atın içeriye ne bekliyosunuz .
- ''Gençlerin organize işi''
Toplam 6
Yorum
erol uefa kupasınıda nasıl verıldını o yıllarda ust uste sampıyonluk nasıl verıldını acık acık gormus olduk bu vesıleyle yazıklar olsun
''Vatan hainlerini affedenler...'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.