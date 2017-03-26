 Ünlü: 10-0 gerideyiz içim açıyor içim – Fotomaç – 26 Mart 2017
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    26 Mart 2017, Pazar
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    Ünlü: 10-0 gerideyiz içim açıyor içim

    Ünlü: 10-0 gerideyiz içim açıyor içim
    Kongrede konuşan , ile olan rekabette yaşanan kötü tabloya değindi. Ünlü "Soruyorum mutlu musunuz? Ezeli rakibimize karşı 10-0 gerideyiz. İçim acıyor içim. Sürekli gayrimenkul konuşuyoruz. Neden futbol, basketbol konuşmuyoruz?" dedi.
    1. 26 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:53
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