 Marsilya Carole'un peşinde – Fotomaç – 26 Mart 2017
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    26 Mart 2017, Pazar
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    Carole'un peşinde

    Marsilya Carole'un peşinde
    sakatlıklar nedeniyle 'a son dönemde faydalı olamasa da Fransa'da gündemdeki yerini koruyor. Lyon'un yakından takip ettiği oyuncunun, ismi Marsilya'nın istediği sol bekler listesine de yazıldı. Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcuyu, Troyes'ten almıştı.
    1. 26 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:54
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