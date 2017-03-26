Kulüp içerisinde büyük rahatsızlık

Galatasaray Genel Kurul toplantısında Hakan Şükür ile Arif Erdem'in ihracının oy çokluğu ile reddedilmesine tepkiler devam ediyor. Genel kurul üyesi Hakan Çağlar Erürker, “Oluşan tablo kamu vicdanını ve Galatasaraylıları derinden yaralamıştır. Galatasaray Yönetimi bir an önce gereğini yapmalıdır” dedi.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada üzüntüsünü dile getiren Hakan Çağlar Erürker, "Galatasaray Olağan Genel Kurul toplantısında ibra oylamasından sonra pek çok üyeyle birlikte salondan ayrıldık. Lakin akşam saatlerinde az sayıda üyenin kararıyla, FETÖ üyeliğinden yönetim kurulunca ihracına karar verilen eski futbolcuların ikisinin ihracı genel kurulca kabul görmemiş. Oluşan bu tablo biz Galatasaraylıları ve kamu vicdanını derinden yaralamıştır. Bu oylamanın içeriği belli olsaydı ben dahil pek çok üye salonda hazır bulunarak, ihraç işlemi gerçekleştirilirdi" dedi.



"Sıradan isimler değildir, ihraç için genel kurula da gerek olmamalı"

Açıklamasında Türkiye'de hiçbir şeyin şehitlerin kanından daha üstün olmadığını ifade eden Hakan Çağlar Erürker, "İhracı istenen isimler sıradan bir olayın parçası değildir. Haklarında yürütülen davaların özü, Türkiye'de 15 Temmuz'da darbe girişimine teşebbüs eden, vatana ihanet ve anayasal düzeni değiştirmekten halihazır mahkemelerimizce işlem gören FETÖ/PYD üyeliğidir. Şahsi kanaatim böylesine ağır suçların parçası olan bu şahısların ihracı için genel kurul kararına da ihtiyaç yoktur. Bu şahısların geçmiş eylem ve beyanları, 15 Temmuz darbe teşebbüsüne giden süreçte ve darbe sonrası gösterdikleri tutumlarla hukuki durumları sabittir. Zaten halihazır Türk adaletinden kaçarak yabancı bir ülkeye sığınmışlardır. Hiç kimse bu ülkede 15 Temmuz yaşanmamış; vatandaşlarımız, güvenlik görevlilerimiz şehit edilmemiş, meclisimiz bombalanmamış gibi hareket edemez. Hiçbir şey Türkiye'nin menfaatlerinden, şehitlerimizin kanından üstün değildir. Galatasaray bunu en iyi bilen kulüptür. Kaldı ki Galatasaray Spor Kulübü ve öğrencileri yüz sene önce Çanakkale'de tavrını ortaya koymuş; bir dönem öğrencilerinin hepsi gönüllü gittikleri cephede şehit olmuştur. İstanbul'un işgal yıllarında, işgalcilerin maç teklifini reddederek, spor tarihimize ayrı bir değer katmıştır. Galatasaray böylesine bir vatanseverlik tavrı ve kültürünün üzerinden yükselmiş kulüptür. Galatasaray'ın bünyesi FETÖ/PYD ile organik ilişkisi mahkemelerce kayıt altına alınmış şahısları içerisinde bulundurmaya müsait değildir. Galatasaray Yönetimi bu meseleyi en kısa sürede bir neticeye kavuşturmalı, ihraç işlemini tamamlayarak; Galatasaraylılık müktesebatının gereğini ve kendine yaraşanı yapmalıdır. Şahsım dahil Galatasaraylıların bu meselenin takipçisi olacağından hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır" dedi.