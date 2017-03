Hükümetten G.Saray'a bir uyarı daha

Kaynak, CNN Türk'te katıldığı "Hafta Sonu" adlı programda, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Galatasaray'da Arif Erdem ve Hakan Şükür'ün üyelikten ihraç edilmemesine ilişkin görüşü sorulan Kaynak, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonluğu ile sadece Türkiye'deki vatandaşların değil, Türkiye dışında hem soydaşların, hem İslam dünyasında Türkiye'ye sempati duyan herkesin takımı olduğunu söyledi.

Galatasaray'ın bu kimliğini muhafaza etmesi gerektiğini ifade eden Kaynak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hakan Şükür, FETÖ'ye olan sempatisini asla inkar etmeyen, zaten bu sebeple de yurt dışında olan. Babası dahil birçok çevresinin yargılandığı, mal varlıklarına el konulan bir şahıs. Bütün deliller bu kadar ortadayken, Galatasaray gibi bir takım, parantez içinde söyleyeyim ben Galatasaray taraftarı değilim ama Galatasaray'ın bütün Avrupa maçlarında tabii Galatasaray taraftarıyım, Galatasaray'ın kendisinin böyle tartışılacak bir karara imza atması asla kabullenilemez. Orada üyelikten ihraç edilmesine karar verilenler var. Onların FETÖ ile olan bağlantısı, Hakan Şükür kadar asla değil. Hakan Şükür, o camianın, o hareketin sembol isimlerinden biri olmuştur.

Eğer Hakan Şükür'ün ihracını uygun görmemişlerse, diğerlerine yazık etmişler. Ama Galatasaray, milletimizin her kesimini, her siyasi rengi, derinden yaralayan ve hala travmasını atlatmaya çalıştığımız 15 Temmuz'dan sonra bu isimlere sahip çıkıyorsa, Galatasaray'a, asırlık kulübümüze yazık ederler. Neticesinde Galatasaray, kendisine yönelik bu sempatiyi kaybeder diye endişe ediyorum."

- "Erdoğan ile FETÖ arasında bir mücadeleymiş gibi bir zemine çekilmeye çalışılıyor"

Bu kararın, böyle bir sonucun neden çıktığına yönelik tahmini sorulan Kaynak, "Benim tahminim yok. Çok yeni bir havadis. Ben de dün Kahramanmaraş'taydım. O bölgede çok programlar yaptık. Belki bugün biraz detay öğrenebiliriz ama şundan olabilir diye tahmin ediyorum. Hakan Şükür Galatasaray ile özdeşleşmiş bir isimdi. Hakan Şükür üzerinden Galatasaray'ı maalesef FETÖ ile özdeşleştirme tehlikesine düşmüştür Galatasaray. İkinci hadise şu, 15 Temmuz'da içinde bulunduğumuz stüdyo bile basıldı. Darbeciler, Türkiye'nin her tarafına saldırdılar, her renge saldırdılar, her siyasi görüşe saldırdılar ama sonradan geldiğimiz safha sanki sadece bu Recep Tayyip Erdoğan ile FETÖ arasında bir mücadeleymiş gibi bir zemine çekilmeye çalışılıyor birileri tarafından, bir yerler tarafından. Galatasaray belki de bu aldanmışlığa düşmüştür. Tabii camianın tamamını kast etmiyorum, üyelik ihracına red oyu verenleri kast ediyorum." diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Kaynak, Türkiye sınırları dışında da özellikle İslam dünyasında ve Türki Cumhuriyetlerde Galatasaray'ın çok büyük bir taraftar kitlesi bulunduğunu dile getirerek, "Avrupa'da UEFA Şampiyonluğu Galatasaray'ı böyle bir şeye yükseltti, yazık oldu." dedi.