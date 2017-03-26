Hamza Yerlikaya da tepki gösterdi

Yerlikaya, yaptığı açıklamada, iki ismin de Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Galatasaray camiasına yakışmayan bu iki kişiyle ilgili bundan sonraki süreçte gereğinin yapılmasını bekliyoruz. Biliyorum ki Galatasaray camiası da bu iki isimden rahatsız. Bu büyük bir hatadır ve en kısa zamanda düzeltilmelidir. Galatasaray taraftarı da herkes gibi iki ismin kulüpten ihracını istemektedir."