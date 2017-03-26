Hamza Yerlikaya da tepki gösterdi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'yla (FETÖ/PDY) olan ilişkileri nedeniyle disipline sevk edilen isimlerden Arif Erdem ve Hakan Şükür'ün, Galatasaray'ın genel kurulundaki oylamada kulüp üyeliğinden ihraç edilmemesine ilişkin, "Bu oylama Galatasaray camiasına yapılmış en büyük ayıptır." dedi.
Yerlikaya, yaptığı açıklamada, iki ismin de Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Galatasaray camiasına yakışmayan bu iki kişiyle ilgili bundan sonraki süreçte gereğinin yapılmasını bekliyoruz. Biliyorum ki Galatasaray camiası da bu iki isimden rahatsız. Bu büyük bir hatadır ve en kısa zamanda düzeltilmelidir. Galatasaray taraftarı da herkes gibi iki ismin kulüpten ihracını istemektedir."
- 26 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:49
FOTOMAÇ GÜNDEM
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