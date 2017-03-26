''G.Saraylılar büyük gaflet içerisindesiniz''

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen Galatasaray Genel Kurul toplantısında, Hakan Şükür ile Arif Erdem'in ihracı oy çokluğu ile reddedildi.



HAŞMET BABAOĞLU: "BU SKANDALDAN DERHAL GERİ DÖNÜLMELİ"

Gazeteci Haşmet Babaoğlu da Galatasaray Genel Kurulu'nda alınan kararı "skandal" olarak yorumladı. Haşmet Babaoğlu,yaptığı açıklamada, böyle durumlarda ihraç yetkisinin yönetimin elinde olduğunun altını çizerek, "Böyle bir konuyu genel kurula getirmek başlı başına kurnaz bir taktik ya da bir tür iktidarsızlık. Galatasaray Genel Kurulu belki neye alet edildiklerini de anlayamadan çok korkunç bir sonuca yol açtı. Bu karar FETÖ'cülerin bir nevi 'bayram' yapmasına neden oldu. Bu skandaldan derhal geri dönülmeli." dedi.



Babaoğlu, "Siyaset başka spor başka" sözünün de gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, "Bu ne siyaset ne spor, apaçık vatan meselesi. Galatasaray Genel Kurulu, 15 Temmuz'da üzerine bomba yağdırılan, tank sürülen halkın yüzüne nasıl bakacak?" ifadelerini kullandı. Her şerrin bir hayra vesile olabileceğini de hatırlatan Haşmet Babaoğlu, "Bu kararla, belki fırsat bu fırsat milli Galatasaray taraftarları da kulüp üzerinde elitist bir kesimin tahakkümüne son verme yolunu bulurlar." yorumunda bulundu.



Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Saral alınan karara tepkisini Twitter'den yaptığı açıklama ile ortaya koydu. Gökhan Saral, "FETÖ-PDY terör örgütü üyesi vatan hainlerinin özellikle ayrı tutularak Galatasaray'dan atılmaması nasıl bir akıl tutulmasıdır. Bu neyin direnişidir." ifadelerine yer verdi.



Skandal kararın ardından futbolseverler de FETÖ'cülere sahip çıkan Galatasaray yönetimine sert tepki gösterdi.

İşte sosyal medyadaki tepkilerden bazıları:

"FETÖ'CÜLERE SAHİP ÇIKANLAR BEDELİNİ ÖDEMELİ"

- Sen devlet olarak onların vergi borcunu affedersin, onlarda fetocu şerefsiz Hakan Şükür'ü affeder!!!

- Hakan Şükür gibi azılı bir FETÖ'cünün üyelikten çıkarılması reddeden GS yönetimi, büyük bir gaflettesiniz!

- Galatasaray'ın Hakan Şükür ve Arif Erdem kararı tek kelime ile FETÖ'ye destektir!

- Şu kadar olaya rağmen Hakan Şükür'ü kongre üyeliğinden çıkarmayan GS'nin vergi borcu affediliyor.. Yazık

- Galatasaraylı olarak kulübümden hiç bu kadar utanmamıştım! GS onurdur, onursuzların yeri olamaz. Hakan Şükür'e sahip çıkanlar bedelini ödesin.

- Galatasaray'ı artık tutmuyorum! Lanet olsun Fetöcüleri destekleyip, kendi ülkesine hizmetkar olan Liderini yuhlayanlara..

- Galatasaray Kulübü nün vergi borcu silinmesin, yapılandırılmasın. Vergilerini zamanında ödesinler.

- "Galatasaray Kulübü" oncelikle kendi taraftarina ve tum Turkiyeye hainlik yapmistir. Sorumlular hesap vermelidir.

- Bu FETÖ destekçileri bu camiadan gitmediği sürece,maalesef çocukluğumun tutkusu Galatasaray'ı artık desteklemeyeceğim!



- Hakan Şükür denen FETÖ'cüyü ihraç etmeyen zihniyet hayırdır! Bu Galatasaray nereye gidiyor bu konuda @ay_yldz



-İnşallah şehitlerin kanında boğulursunuz. Vatanı satan Hakan Şükür'ü Arif Erdem'i ödüllendirdiniz @EsraErd38390841



-Hakan Şükür gibi azılı bir FETÖ'cünün üyelikten çıkarılmasını reddeden Galatasaraylılar büyük gaflet içerisindesiniz @Valibeyimiz



- 15 Temmuz'da 249 insanı şehit eden FETÖ'nün köpeği Hakan Şükür'ü üyelikten atmayan Galatasaray kulübünü kınıyorum @mt_kocer



- Galatasaray kongresinde 15 Temmuz'da millete bomba yağdıran Fetosever Hakan Şükür'ü azletme. Yazıklar olsun. @eyupozupekoglu



- Galatasaray, Arif Erdem ve Hakan Şükür gibi azılı 2 FETÖ'cüyü Genel Kurul'da ihraç etmedi... Hassasiyet ile incelenmesi gereken bir konu... @ddogucan



- Galatasaray taraftarı olarak FETÖ'cü teröristlere yardım eden bu hainleri atamayan yönetim gitmeden taraftarlığımı askıya alıyorum @halitcebeci57



- Hakan Şükür ve Arif Erdem'i FETÖ'cülükten ihraç etmiyorsan "FETÖcü Galatasaray" dediklerinde de kızmayacaksın o zaman... @tlgazengin



- Hakan Şükür, Galatasaray'dan ihraç edilmeliydi. Galatasaraylı olarak artık Osmanlıspor'u destekliyoruz. Galatasaray bitmiştir @alikucuk112290



- Yetmedi Hakan Şükür ve Arif Erdem'i üyelikten atmadılar. Siz kime hizmet ediyorsunuz Genel Kurul üyeleri @ceyest



İHANET ETTİLER

Bu ihanet Galatasaray'ın taraftarından koparıldığını açık ve net bir kanıtıdır. Bu rezaleti en çok gerçek Galatasaraylılar üzülmüştür üzülmelidir. Onlar ki 15 Temmuz sonrası hepimizle birlikte demokrasi nöbeti tuttular. Vatan hainlerini af edenler gerçek Galatasaraylılara da ihanet etmişlerdir. Tarih onları asla affetmeyecektir...