''G.Saray'ın en kötü zamanında...''
Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda söz alan üyelerden Zafer Şener, Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın kulüp üyesi yapılmasını teklif etti.
Şener, Sarı-Kırmızılıların Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın kulüp üyesi yapılması gerektiğini söyledi.
"Muslera gibi bir futbolcu çok nadir gelmiştir" diyerek sözlerine başlayan Şener, "Böyle bir şansımız var mı bilmiyorum. Ama eğer kurallar müsade ediyorsa, bu çocuğu kongre üyesi yapalım. Galatasaray'ın en kötü zamanında bu formayı taşıyan bu çocuğu mutlu edelim" diyerek sözlerini noktaladı. Zafer Şener'in bu sözleri sonrası toplantı salonunda bulunan üyeler alkışla Şener'e karşılık verdi.
- 26 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:07
- Serdar bin pişman
Toplam 7
Yorum
Taraftar Bu da mehmet ekici ve ailesi gibi par göz zarardan başka fayda getirmez zaten gurbetçi futbolcu olsun vatandaş olsun hepsi aynı para göz...
- ''Gençlerin organize işi''
Toplam 6
Yorum
Degs01 herkes tepki gösteriyor doğal olarak bakanda çıkıp gs bunu düzeltmeli diyor kim oy atmışsa gidip hepsini atın içeriye ne bekliyosunuz .
- ''Gençlerin organize işi''
Toplam 6
Yorum
erol uefa kupasınıda nasıl verıldını o yıllarda ust uste sampıyonluk nasıl verıldını acık acık gormus olduk bu vesıleyle yazıklar olsun
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