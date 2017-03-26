G.Saray'dan son dakika kararı

Dün Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen yıllık olağan mali genel kurul toplantısında, FETÖ/PDY ile olan ilişkileri dolayısıyla kulüp disiplin kurulunun değerlendirmesi sonucunda yönetim kurulunun üyelikten çıkartılmalarına karar verdiği eski savcı Zekeriya Öz, tutuklu valiler Hüseyin Avni Mutlu ve Şahabettin Harput, eski futbolcular Hakan Şükür, Arif Erdem ve İsmail Demiriz ile iş adamı Hazim Sesli ile ilgili oylama yapılmış, yurtdışına kaçan eski futbolcular Hakan Şükür ile Arif Erdem'in Galatasaray üyeliğinden ihraç talebi oy çokluğuyla reddedilmişti.

Kısa sürede tüm Türkiye'de tepki toplayan bu karar sonrası sarı kırmızılı yönetim alarma geçti.

Başta Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç olmak üzere pek çok isimden ve sosyal medyada taraftarlardan olmak üzere gelen tepkiler sonrası Galatasaray Yönetim Kurulu ani bir kararla Hakan Şükür ve Arif Erdem in üyelikten ihracını görüşmek için bugün saat 17:00 de olağanüstü toplanma kararı aldı.