 ''Gençlerin organize işi'' – Fotomaç – 26 Mart 2017
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    26 Mart 2017, Pazar
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    ''Gençlerin organize işi''

    ''Gençlerin organize işi''

    'cü Hakan Şükür ve Arif Erdem’i ihraç etmeyen G.Saray'ın kararına spor yazarları da tepki gösterdi.

    'da son dönemlerde üye olan gençler gövde gösterisine gidip başkan Dursun Özbek ve yönetimini mali ve idari konularda ibra ettikten sonra 'den atılacak isimlerle ilgili çifte standart sergilediler. Başta Zekeriya Öz olmak üzere 7 kişi için ihraç kararı alınacaktı. Genç üyelerin başını çektiği grup, Hakan Şükür ve Arif Erdem'in oy çokluğu ile kulüpten atılmalarını engelledi. G.Saray'da eski yöneticiler ve ben de dahil birçok insan Hakan ve Arif'in ihracı için 'evet' oyu vermelerine rağmen şahin kanadın 'hayır' oylarını geçemedi. Hatta yanımda oturan bir hanımefendi ayağa kalkıp bu gençlere yönelik şu isyanı yaptı: "Siz bunları nasıl atmazsınız. Bunların mensup olduğu grup TBMM'yi bombaladı, insanları öldürdü. Türkiye'de darbe yapmaya çalıştılar. Kararınızdan utanın. Bir başka sağduyulu G.Saraylı kongre üyesi ise, "Savunduğunuz insanlar eğer masumsa kaçmamalıydılar... Türkiye'de kalıp haklarını savunmalıydılar ama kaçarak FETÖ'ye ortak oldular" diyerek tepki koydu...
    1. 26 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:06
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