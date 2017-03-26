Galatasaray için Mangala iddiası

Galatasaray'ın Valencia'da kiralık olarak forma giyen Fransız defans oyuncusu Eliaquim Mangala ile ilgilendiği iddia edildi.

İspanya'nın Plaza Deportiva adlı internet sitesi, Galatasaray'ın, Manchester City'nin sezon sonuna kadar Valencia'ya kiraladığı 26 yaşındaki Fransız defans oyuncusu Eliaquim Mangala'yı transfer etmek istediğini yazdı. Plaza Deportiva, Mangala'nın önümüzdeki sezon Galatasaray formasını giyebileceğini iddia etti.



Eliaquim Mangala, bu sezon Valencia formasıyla 25 maçta oynadı ve 2 gol kaydetti.