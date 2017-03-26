 Forvete Zoran Tosic – Fotomaç – 26 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Mart 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Forvete

    Forvete Zoran Tosic
    Başkan Dursun Özbek'in talimatıyla 'bonservisi olmayan' isimler üzerinde çalışan transfer komitesi, daha önce Trabzon'un da istediği CSKA'lı Sırp yıldız Zoran Tosic'le temasa geçti. 29 yaşındaki forvetin menajeriyle görüşen Ergün, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncuya talip olduklarını resmen iletti.
    1. 26 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:23
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Forvete Zoran Tosic haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.