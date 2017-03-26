Forvete Zoran Tosic

Başkan Dursun Özbek'in talimatıyla 'bonservisi olmayan' isimler üzerinde çalışan transfer komitesi, daha önce Trabzon'un da istediği CSKA'lı Sırp yıldız Zoran Tosic'le temasa geçti. 29 yaşındaki forvetin menajeriyle görüşen Ergün, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncuya talip olduklarını resmen iletti.