FETÖ'cü Hakan Şükür ve Arif Erdem G.Saray'dan ihraç edildi
Galatasaray Yönetim Kurulu, FETÖ üyesi Hakan Şükür ve Arif Erdem'in üyeliklerini düşürdü.
Galatasaray'da FETÖ'yü aklayan dünkü skandal genel kurul kararının ardından bugün gerçekleşen olağanüstü genel kurulda FETÖ üyesi Hakan Şükür ve Arif Erdem kulüpten ihraç edildi.
Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu'nun yaptığı olağanüstü toplantıda, Hakan Şükür ve Arif Erdem'in kulüp üyeliklerinin sona erdirilmesine karar verildiği açıklandı.
Sarı-kırmızılı kulübün dün gerçekleştirilen olağan mali genel kurulunda Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'yla (FETÖ/PDY) olan ilişkileri nedeniyle disipline sevk edilen isimlerden Arif Erdem ve Hakan Şükür'ün kulüp üyeliğinden ihraç edilmemesi sonrasında, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, bugün olağanüstü olarak Türk Telekom Arena'da bir araya geldi.
Yaklaşık 2 saat süren toplantı sonrasında, Galatasaray Kulübünün resmi internet sitesinden yapılan kısa açıklamada, Hakan Şükür ve Arif Erdem'in üyeliklerinin sona erdirilmesine karar verildiği belirtildi.
GALATASARAY'DAN RESMİ AÇIKLAMA!
Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu, ihraç kararını resmi olarak açıkladı. Yapılan açıklama şöyle: "Yönetim Kurulumuzun 26 Mart 2017 tarihli toplantısında alınan karar gereğince "Hakan Şükür ve Arif Erdem'in kulüp üyeliklerinin sona erdirilmesine" karar verilmiştir."
- 26 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:54
- Galatasaray için Mangala iddiası
Toplam 4
Yorum
kaplan suratli bir defans oyuncusu türkiyede nerdeyse yok , genelde defanslar ağır ve hantaldır , bu oyuncu mental ve defans açıdan oldukça iyi
- Trabzonspor az gol atıp, az gol yiyor
Toplam 1
Yorum
Edimen Nedeni belli,ndoye de rodellega da,bir etoo,bir vagner love değiller.şampiyon olmak istiyorsak,en az 2 tane çok sağlam golcü almalıyız..
- İlk 4’e girmeliyiz
Toplam 1
Yorum
hıhı sondan 1 olmasın
FETÖ'cü Hakan Şükür ve Arif Erdem G.Saray'dan ihraç edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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