 FETÖ'cü Hakan Şükür ve Arif Erdem G.Saray'dan ihraç edildi – Fotomaç – 26 Mart 2017
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    26 Mart 2017, Pazar
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    FETÖ'cü ve G.Saray'dan ihraç edildi

    FETÖ'cü Hakan Şükür ve Arif Erdem G.Saray'dan ihraç edildi

    Galatasaray Yönetim Kurulu, FETÖ üyesi ve 'in üyeliklerini düşürdü.

    Galatasaray'da FETÖ'yü aklayan dünkü skandal genel kurul kararının ardından bugün gerçekleşen olağanüstü genel kurulda FETÖ üyesi ve kulüpten ihraç edildi.

    Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu'nun yaptığı olağanüstü toplantıda, Hakan Şükür ve Arif Erdem'in kulüp üyeliklerinin sona erdirilmesine karar verildiği açıklandı.

    Sarı-kırmızılı kulübün dün gerçekleştirilen olağan mali genel kurulunda Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'yla (FETÖ/PDY) olan ilişkileri nedeniyle disipline sevk edilen isimlerden Arif Erdem ve Hakan Şükür'ün kulüp üyeliğinden ihraç edilmemesi sonrasında, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, bugün olağanüstü olarak Türk Telekom Arena'da bir araya geldi.

    Yaklaşık 2 saat süren toplantı sonrasında, Galatasaray Kulübünün resmi internet sitesinden yapılan kısa açıklamada, Hakan Şükür ve Arif Erdem'in üyeliklerinin sona erdirilmesine karar verildiği belirtildi.

    GALATASARAY'DAN RESMİ AÇIKLAMA!
    Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu, ihraç kararını resmi olarak açıkladı. Yapılan açıklama şöyle: "Yönetim Kurulumuzun 26 Mart 2017 tarihli toplantısında alınan karar gereğince "Hakan Şükür ve Arif Erdem'in kulüp üyeliklerinin sona erdirilmesine" karar verilmiştir."


    1. 26 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:54
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