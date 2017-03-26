 Faruk Süren ağır konuşu – Fotomaç – 26 Mart 2017
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    26 Mart 2017, Pazar
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    Faruk Süren ağır konuşu

    Faruk Süren ağır konuşu

    Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Faruk Süren, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'yla (FETÖ/PDY) olan ilişkileri nedeniyle disipline sevk edilen isimlerden Arif Erdem ve Hakan Şükür'ün kulüp üyeliğinden ihraç edilmemesiyle ilgili olarak, "Bu oylama yönetimin hatası ve beceriksizliğidir." dedi.

    Galatasaray'ın mali kongresinde Hakan Şükür ve Arif Erdem'la ilgili alınan skandal karar sonrası bulunan Süren, bir spor kulübü olan Galatasaray'ın siyasetin içine çekilmemesi gerektiğini dile getirdi.

    Siyasetin yapılacağı platformların belli olduğunu aktaran Süren, "Ben oylamada yoktum ve bu konunun gündemde olduğunu da bilmiyordum. Duygusal bir karar olarak gözüküyor. Bu konu hakkında derin bir yorum yapmam doğru olmaz. Bu oylama yönetimin hatası ve beceriksizliğidir." diye konuştu.
    1. 26 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:11
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