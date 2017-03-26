Erdoğan hakkında alçak sözler!
Galatasaray’ın dün düzenlenen mali genel kurulunda hakkında tutuklama kararı bulunan firari FETÖ’cü Hakan Şükür ve Arif Erdem’i savunup devleti suçlayan Doğan Medya'nın FETÖ'cü muhabiri Kadir Çetinçalı’nın 3 yıl önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a alçakça küfür ettiği ortaya çıktı.
Kadir Çetinçalı Başbakanlığı döneminde Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara İlçe adayları tanıtımında konuşma yaparken attığı ve ardından hemen sildiği tweetle Vatan gazetesindeki köşesine son verilmişti.
Ancak Aydın Doğan FETÖ'cüleri destekleyen Çetinçalı'ya sahip çıkıp Doğan Haber Ajansı Galatasaray muhabiri olarak beslemeye devam etmişti.
Çetinçalı, "Öfke, hiddet, tehdit yalan gırla. Bıktık artık. Defol git. Allah belanı versin. Geber inşallah" diye yazmıştı.
Tıpkı teröristbaşı Fetullah Gülen gibi "beddua" eden Doğan grubu elemanının tutuklu FETÖ'cü terörist Mehmet Baransu ile de pozları vardı.
- 26 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:49
- Serdar bin pişman
Toplam 7
Yorum
Taraftar Bu da mehmet ekici ve ailesi gibi par göz zarardan başka fayda getirmez zaten gurbetçi futbolcu olsun vatandaş olsun hepsi aynı para göz...
- ''Gençlerin organize işi''
Toplam 6
Yorum
Degs01 herkes tepki gösteriyor doğal olarak bakanda çıkıp gs bunu düzeltmeli diyor kim oy atmışsa gidip hepsini atın içeriye ne bekliyosunuz .
- ''Gençlerin organize işi''
Toplam 6
Yorum
erol uefa kupasınıda nasıl verıldını o yıllarda ust uste sampıyonluk nasıl verıldını acık acık gormus olduk bu vesıleyle yazıklar olsun
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