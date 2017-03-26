 Erdoğan hakkında alçak sözler! – Fotomaç – 26 Mart 2017
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    26 Mart 2017, Pazar
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    Erdoğan hakkında alçak sözler!

    Erdoğan hakkında alçak sözler!

    ’ın dün düzenlenen mali genel kurulunda hakkında tutuklama kararı bulunan firari ’cü ve ’i savunup devleti suçlayan Doğan Medya'nın FETÖ'cü muhabiri ’nın 3 yıl önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a alçakça küfür ettiği ortaya çıktı.

    Başbakanlığı döneminde Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara İlçe adayları tanıtımında konuşma yaparken attığı ve ardından hemen sildiği tweetle Vatan gazetesindeki köşesine son verilmişti.

    Ancak Aydın Doğan 'cüleri destekleyen Çetinçalı'ya sahip çıkıp Doğan Haber Ajansı muhabiri olarak beslemeye devam etmişti.

    Çetinçalı, "Öfke, hiddet, tehdit yalan gırla. Bıktık artık. Defol git. Allah belanı versin. Geber inşallah" diye yazmıştı.


    Tıpkı teröristbaşı Fetullah Gülen gibi "beddua" eden Doğan grubu elemanının tutuklu FETÖ'cü terörist Mehmet Baransu ile de pozları vardı.


    1. 26 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:49
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