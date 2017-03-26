Dursun Özbek yönetimi ibra edildi!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hararetli geçen Olağan Mali Genel Kurul'da bir hayli terledi. Üyelerin sert eleştirileriyle karşılaşan sarı-kırmızılı kulübün başkanı mali ve idari yönden ibra edildii. Özbek şunları söyledi: "Galatasaray'a hizmetten hiçbir zaman pes etmeyeceğim. TT Arena'nın tapusunu aldık. Emlak Konut'tan gelen 342 milyon TL'nin 330 milyon TL'lik kısmını banka borçlarına yatırdık. UEFA'ya sordum. Avrupa Kupaları'na katılmama durumumuz yok."