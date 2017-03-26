 Dursun Özbek yönetimi ibra edildi! – Fotomaç – 26 Mart 2017
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    26 Mart 2017, Pazar
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    yönetimi ibra edildi!

    Dursun Özbek yönetimi ibra edildi!

    Kulübünün yıllık olağan mali genel kurulunda, yönetiminin 2016 yılı faaliyetleri, mali ve idari yönden ibra edildi.

    Başkanı Dursun Özbek hararetli geçen Olağan Mali Genel Kurul'da bir hayli terledi. Üyelerin sert eleştirileriyle karşılaşan sarı-kırmızılı kulübün başkanı mali ve idari yönden ibra edildii. Özbek şunları söyledi: "Galatasaray'a hizmetten hiçbir zaman pes etmeyeceğim. TT Arena'nın tapusunu aldık. Emlak Konut'tan gelen 342 milyon TL'nin 330 milyon TL'lik kısmını banka borçlarına yatırdık. UEFA'ya sordum. Avrupa Kupaları'na katılmama durumumuz yok."

    1. 26 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 04:15
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