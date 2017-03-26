Dursun Özbek yönetimi ibra edildi!
Galatasaray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurulunda, Dursun Özbek yönetiminin 2016 yılı faaliyetleri, mali ve idari yönden ibra edildi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hararetli geçen Olağan Mali Genel Kurul'da bir hayli terledi. Üyelerin sert eleştirileriyle karşılaşan sarı-kırmızılı kulübün başkanı mali ve idari yönden ibra edildii. Özbek şunları söyledi: "Galatasaray'a hizmetten hiçbir zaman pes etmeyeceğim. TT Arena'nın tapusunu aldık. Emlak Konut'tan gelen 342 milyon TL'nin 330 milyon TL'lik kısmını banka borçlarına yatırdık. UEFA'ya sordum. Avrupa Kupaları'na katılmama durumumuz yok."
- 26 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 04:15
- Serdar bin pişman
Toplam 7
Yorum
Taraftar Bu da mehmet ekici ve ailesi gibi par göz zarardan başka fayda getirmez zaten gurbetçi futbolcu olsun vatandaş olsun hepsi aynı para göz...
- ''Gençlerin organize işi''
Toplam 6
Yorum
Degs01 herkes tepki gösteriyor doğal olarak bakanda çıkıp gs bunu düzeltmeli diyor kim oy atmışsa gidip hepsini atın içeriye ne bekliyosunuz .
- ''Gençlerin organize işi''
Toplam 6
Yorum
erol uefa kupasınıda nasıl verıldını o yıllarda ust uste sampıyonluk nasıl verıldını acık acık gormus olduk bu vesıleyle yazıklar olsun
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