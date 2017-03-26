 Donk için geri sayım – Fotomaç – 26 Mart 2017
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    26 Mart 2017, Pazar
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    Donk için geri sayım

    Donk için geri sayım

    'da gözler 'ta...

    Sezon başında Betis'e kiralanan Hollandalı, İspanyol ekibiyle ile yapılan sözleşme gereği 20 resmi maçta minimum 45 dakika oynaması halinde İspanyol ekibi bonservisini almak zorunda... Donk şu ana kadar 10 maçta Betis'in formasını 45 dakikadan fazla giydi. Toplamda ise 14 lig maçına çıktı. Geriye kalan 10 haftada en az 6 maçta daha forma giyerse , Donk'un tapusunu almak zorunda kalacak. Öte yandan oyuncunun, son 4 maçın 3'ünde forma giymiş olması umutları artırıyor.
    1. 26 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:29
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