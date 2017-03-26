DHA'nın G.Saray muhabirinden FETÖ propagandası

Galatasaray'ın dün düzenlenen mali genel kurulu skandal anlara sahne oldu. Aydın Doğan'ın muhabiri Kadir Çetinçalı ve ekibinin desteğiyle FETÖ'cü Hakan Şükür ve Arif Erdem'in kulüpten ihraç edilmesi engellendi.



FETÖ'CÜLERE SAHİP ÇIKIP DEVLETİ SUÇLADI

FETÖ'cü oldukları bilinen isimlerin ihraçlarının oylamasına geçilmeden önce konuşma yapan Çetinçalı açık açık FETÖ propagandası yaptı. Çetinçalı "Hakan Şükür bu kulübün efsanesidir. Bu ülkeye hizmet etmiştir." dedi ve devleti suçladı.



DHA muhabiri Çetinçalı'nın ifadelerine bir grup tepki gösterirken bir grupta alkışla destek oldu.