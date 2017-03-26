DHA'nın G.Saray muhabirinden FETÖ propagandası
Galatasaray'ın dün düzenlenen mali genel kurulu skandal görüntülere sahne oldu. Aydın Doğan'ın muhabiri Kadir Çetinçalı, hakkında tutuklama kararı bulunan firari FETÖ'cü Hakan Şükür ve Arif Erdem'i savunup devleti suçladı.
Galatasaray'ın dün düzenlenen mali genel kurulu skandal anlara sahne oldu. Aydın Doğan'ın muhabiri Kadir Çetinçalı ve ekibinin desteğiyle FETÖ'cü Hakan Şükür ve Arif Erdem'in kulüpten ihraç edilmesi engellendi.
FETÖ'CÜLERE SAHİP ÇIKIP DEVLETİ SUÇLADI
FETÖ'cü oldukları bilinen isimlerin ihraçlarının oylamasına geçilmeden önce konuşma yapan Çetinçalı açık açık FETÖ propagandası yaptı. Çetinçalı "Hakan Şükür bu kulübün efsanesidir. Bu ülkeye hizmet etmiştir." dedi ve devleti suçladı.
DHA muhabiri Çetinçalı'nın ifadelerine bir grup tepki gösterirken bir grupta alkışla destek oldu.
- 26 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 04:03
- Serdar bin pişman
Toplam 7
Yorum
Taraftar Bu da mehmet ekici ve ailesi gibi par göz zarardan başka fayda getirmez zaten gurbetçi futbolcu olsun vatandaş olsun hepsi aynı para göz...
- ''Gençlerin organize işi''
Toplam 6
Yorum
Degs01 herkes tepki gösteriyor doğal olarak bakanda çıkıp gs bunu düzeltmeli diyor kim oy atmışsa gidip hepsini atın içeriye ne bekliyosunuz .
- ''Gençlerin organize işi''
Toplam 6
Yorum
erol uefa kupasınıda nasıl verıldını o yıllarda ust uste sampıyonluk nasıl verıldını acık acık gormus olduk bu vesıleyle yazıklar olsun
DHA'nın G.Saray muhabirinden FETÖ propagandası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.