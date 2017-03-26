"Çetinçalı neden hala atılmadı?"

Galatasaray'ın önceki gün düzenlenen mali genel kurulu skandal görüntülere sahne olmuş firari FETÖ'cüler Hakan Şükür ve Arif Erdem'in ihraç edilmesi reddedilmişti.



İhraçların görüşülmesinden önce sahneye çıkıp açıkça FETÖ propagandası yapıp örgüt militanları Hakan Şükür ve Arif Erdem'i savunup devleti suçlayan Doğan medyasının muhabiri Kadir Çetinçalı halen G. Saray'da kongre üyesi.



Alınan skandal karara gelen büyük tepkiler üzerine Galatasaray yönetimi bugün yapılan acil toplantı sonrasında FETÖ ile bağı açıkca belli olan Hakan Şükür ve Arif Erdem ile bağlarını kopardı. Ancak Genel Kurul'da açıkça örgüt propagandası yapan kongre üyesi Kadir Çetinçalı'nın halen görevde olması tepkilere neden oldu.



Kadir Çetinçalı'nın, 3 yıl önce de sosyal medyadaki hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alçakça küfür ettiği ortaya çıkmıştı.



İşte sosyal medyadaki tepkiler:



- Fetonun köpekleri, Hakan şükür ve arif erdem Gs dan ihraç edilmiştir.Yetmez orda el kaldıranlar, ve kadir çetinçalı hesap vermelidir.



- Kadir Çetinçalı ne oldu? O aidatlarını ödemiş mi? @GalatasaraySK



- @kadircetincali Ulan ne pisliksin sen ! Alenen Fetöcüsün ve bunu mertçe söyleyemeyecek kadar alçaksın.



- Olayın bas sorumlusu o hakan'i alkislatan kadir çetincali adındaki fetocudur yoksa dün ihraç edilirdi o hainler



- Bir Galatasaray lı olarak böyle hainler i Galatasaray da görmekten utanıyorum pis provokatör



- FETÖcü teröristler Hakan Şükür ve Arif Erdem'e sahip çıkan Kadir Çetinçalı'nın Galatasarayda üyeliğinin sürmesi millet ve devlete ihanettir.



- Kadir çetinçalı denen hain'de ihraç edilmeli



- @kadircetincali kesinlikle buda ihraç edilip mutlaka soruşturma açılmalı.



- Hakan şükür arif erdem 'in kovulması yetmez kadir çetinçalı'da ihraç edilmeli...



