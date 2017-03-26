Bruma sakatlandı!
Galatasaray'ın yıldız kanat oyuncusu Bruma, sakatlığı nedeniyle Portekiz 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı.
Galatasaray'ın yıldız kanat oyuncusu Bruma, sakatlığı nedeniyle Portekiz 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı.
Portekiz basınında yer alan haberde; Norveç ile Cuma günü yapılan ve 3-1 kazanılan hazırlık maçında 45 dakika forma giyen Bruma'nın kas sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı ve 28 Mart'ta Almanya ile deplasmanda yapılacak hazırlık maçında da forma giyemeyeceği belirtildi.
Teknik direktör Rui Jorge'un Bruma'nın yerine kadroya kimseyi çağırmadığı ve 22 kişilik kadro ile Almanya'ya gideceği ifade edildi.
- 26 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:06
- Serdar bin pişman
Toplam 7
Yorum
Taraftar Bu da mehmet ekici ve ailesi gibi par göz zarardan başka fayda getirmez zaten gurbetçi futbolcu olsun vatandaş olsun hepsi aynı para göz...
- ''Gençlerin organize işi''
Toplam 6
Yorum
Degs01 herkes tepki gösteriyor doğal olarak bakanda çıkıp gs bunu düzeltmeli diyor kim oy atmışsa gidip hepsini atın içeriye ne bekliyosunuz .
- ''Gençlerin organize işi''
Toplam 6
Yorum
erol uefa kupasınıda nasıl verıldını o yıllarda ust uste sampıyonluk nasıl verıldını acık acık gormus olduk bu vesıleyle yazıklar olsun
Bruma sakatlandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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