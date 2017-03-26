 Belçika’ya döndü – Fotomaç – 26 Mart 2017
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    26 Mart 2017, Pazar
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    Belçika’ya döndü

    Belçika’ya döndü
    'ın sezon başında ve ocak ayında almak istediği stoperlerden biri olan Nicolas Lombaerts'in yeni adresi belli oldu. Belçikalı stoper, ülkesine geri dönerek Oostende takımına transfer oldu. Lombaerts, sezon sonuna kadar Zenit'te forma giyecek ve yeni takımına gidecek.
    1. 26 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:30
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