Bakan Tüfenkçi'den G.Saray'a tepki

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, "Devletimize ihanet edenlerin ülkemizin köklü kulüplerinde işi olmaması lazım" diyerek Hakan Şükür ve Arif Erdem'in Galatasaray'dan ihraç edilmemesine tepki gösterdi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'yla (FETÖ/PDY) olan ilişkileri nedeniyle disipline sevk edilen isimlerden Arif Erdem ve Hakan Şükür'ün Galatasaray Kulübü'nden ihraç edilmemesiyle ilgili, "Galatasaray'ın almış olduğu kararı ibretle izledik. Gerçekten devletimize ihanet edenlerin, ülkemizin köklü kulüplerinde işi olmaması lazım. Terörle iştigal edenlerin sporun içerisinde yer almaması lazım. Çünkü 'spor terörün panzehiridir' diye ifade ediyoruz. Terörü kategorize etmenin de bir anlamı yok, çünkü terör insanlığa karşı işlenmiş bir suç. Bu millete 15 Temmuz'da yaşlısı genci, çocuğu, kadını, sporcusu veya bir başka mesleği kategorize etmeden o gün bombaları yağdıranlar, bu millete ihanet edenler elbetteki geçmişte hangi kulüpte veya başarıda imzası olursa olsun vatana ihanet etmiştir. Şu anda da kaçak olarak aranıyorlar. Dolayısıyla kaçakların, göçeklerin Türkiye'de futbol kulüplerinin ne yönetimlerinde ne de üyeliklerinde işi olmaması gerekir. Ben zannediyorum ki bu kararı alanlar da pişman olmuşlardır, gereğini yaparlar diye düşünüyoruz. Bunu fazla da ciddiye almamak lazım çünkü aldıkları kararın yanlışlığını kendileri de anlayacaklardır diye düşünüyorum" dedi.



Bir tepki de Çalık'dan

Ak Parti Genel Sekreteri Öznur Çalık da, Hakan Şükür ve Arif Erdem kararı nedeniyle Galatasaray Kulubü'ne tepkisini dile getirdi. Kararı kınadığını belirten Çalık, "Dün Galatasaray kongrelerinde çok önemli bir açıklama var. Vatan haini diye nitelendirdiğimiz, 15 Temmuz darbe girişimini yapan, FETÖ mensubu iki kişiyi, Arif Erdem ve Hakan Şükür'ü ihraç etmeme kararı aldılar. Biz biliyoruz ki, Galatasaray taraftarları milli ve yerlidir. Aynen Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor taraftarları gibi. Aynen Malatyaspor ve tüm Anadolu kulüplerinin taraftarları gibi. Galatasaray'ın almış olduğu bu vatan hainlerini koruyan, kollayan tavrı, yöneticilerini almış olduğu bu kararı şiddetle kınıyorum ve bunun acilen düzeltilmesi gerektiğini ifade ediyorum. Terör örgütleriyle bağlantısı olan kişilerin futbol kulüpleriyle, spor denince her şeyin bittiği, derdin tasanın, birliğin ve beraberliğin bir araya geldiği bir alanın içerisinde terörü ve terör bağlantısı olan insanları asla barındırmaması gerekiyor. Galatasaray yönetimi almış olduğu kararı, verdikleri oyları yeniden gözden geçirmeleri gerekir. Bu vesileyle bir kez daha Galatasaray taraftarlarının milli ve yerli duruşunu Galatasaray'daki yöneticilerinin de göstermesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



Bir başarı hikayesi

Bakan Tüfenkci, TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Evkur Yeni Malatyaspor'un lider konumunda bulunduğunu hatırlatarak, yarışı şampiyon bitirmesini diledi. Başta futbolcular olmak üzere, teknik heyete, kulüp başkanına ve katkıda bulunanlara teşekkür eden Bakan Tüfenkci, kalan maçların çok önemli olduğunu, takıma güvendiklerini, Yeni Malatyaspor'un hikayesinin bir başarı hikayesi olacağını söyledi. Tüfenkci, Yeni Malatyaspor'un ortak değerleri olduğunu ve siyaset üstü bir konumu bulunduğunu anlatarak, her siyasi görüşten kişinin bu camiaya sahip çıkması gerektiğini bildirdi.



"Bu işi başarmış olacağız"

Bakan Tüfenkci,Yeni Malatyaspor'un süper ligi hak ettiğine işaret ederek, "Her maçı final havasında yürüterek, inşallah İrfan hocamın teknik direktörlüğünde bu işi başarmış olacağız. Önemli haftalara giriyoruz tıpkı Türkiye'nin 16 Nisan'da Türkiye'nin girmiş olduğu viraj gibi bir yol ayrımına giriyoruz. 16 Nisan'da referandum da 'evet' çıkarsa Türkiye bir üst lige sıçrayacak, inşallah 9 hafta sonra Yeni Malatyaspor ligi lider olarak tamamlarsa o da bir üst lige çıkacak. Dolayısıyla bütün mücadelemiz hem kulübümüzü hem de Türkiye'yi dünyayla rekabet edebilir, üst liglerde mücadele eden bir duruma getirmek istiyoruz. 16 Nisan'da milletimizin ferasetine güveniyorum, milletimiz en doğru kararı verecek" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık da Yeni Malatyaspor'un başarılı bir gidişatının olduğunu belirterek, geri kalan maçları da kazanıp Süper Lig'e koşacaklarını söyledi.



Bakan Tüfenkci, Çalık ve beraberindekiler daha sonra kulüpte futbolcularla bir süre sohbet etti.