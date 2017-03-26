Sarı-kırmızılı kulübün büyük borçları olduğunu belirten yıldız futbolcu, yönetimin yapacağı yatırımların takımda kalıp kalmayacağı konusunda belirleyici olacağını söyledi.

Igor Tudor ile yıldızı henüz barışmayan Wesley Sneijder sonunda ağzından baklayı çıkardı. Hollandalı oyuncu, "G.Saray'dan ayrılmayı düşünmüyorum. Ailem İstanbul'da çok mutlu" açıklamasının aksine bu kez ayrılık sinyali verdi. Algemeen Dagblad gazetesine röportaj veren tecrübeli oyuncu, "Kulübün büyük borçları var. Ancak önümüzdeki yıl takıma nasıl bakıyorlar? Her iki taraf da çizginin dışına çıkarsa, harika 5 yılın ardından birbirimize karşı dürüst olmak zorunda kalabileceğimizi düşünüyorum" diyerek ayrılık sinyalini çaktı. Çin'den çok iyi bir teklif aldığını ancak kabul etmediğini ifade eden Wesley, Amerika'nın kendisi için iyi bir seçenek olabileceğini belirterek şöyle konuştu:



YENİ ADRESİ AMERİKA MI?

"Transfer durumları, bu tarz şeyleri doğal olarak tartmamı sağladı ve Blind ile de konuştum. Çin maddi açıdan iyiydi ama benim için hiç ciddi bir opsiyon olmadı. Amerika? Orası da daha güzel ve daha ilginç opsiyonlardan biri... Ya da Hollanda'ya geri dönmek. En mantıklı olasılıklar ortada... Ne olacağını hep birlikte göreceğiz."



EN TEPEDEYİM!

Kariyerinin artık sonlarına geldiğini belirten Sneijder, buna karşılık "Kendimi tepede hissediyorum" derken son dönemdeki düşüşünün sakatlıklardan kaynaklandığını kaydetti.