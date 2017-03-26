Ayrılık sinyali!
Sarı-kırmızılı kulübün büyük borçları olduğunu belirten yıldız futbolcu, yönetimin yapacağı yatırımların takımda kalıp kalmayacağı konusunda belirleyici olacağını söyledi.
YENİ ADRESİ AMERİKA MI?
"Transfer durumları, bu tarz şeyleri doğal olarak tartmamı sağladı ve Blind ile de konuştum. Çin maddi açıdan iyiydi ama benim için hiç ciddi bir opsiyon olmadı. Amerika? Orası da daha güzel ve daha ilginç opsiyonlardan biri... Ya da Hollanda'ya geri dönmek. En mantıklı olasılıklar ortada... Ne olacağını hep birlikte göreceğiz."
EN TEPEDEYİM!
Kariyerinin artık sonlarına geldiğini belirten Sneijder, buna karşılık "Kendimi tepede hissediyorum" derken son dönemdeki düşüşünün sakatlıklardan kaynaklandığını kaydetti.
- 26 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:17
- Serdar bin pişman
Toplam 7
Yorum
Taraftar Bu da mehmet ekici ve ailesi gibi par göz zarardan başka fayda getirmez zaten gurbetçi futbolcu olsun vatandaş olsun hepsi aynı para göz...
- ''Gençlerin organize işi''
Toplam 6
Yorum
Degs01 herkes tepki gösteriyor doğal olarak bakanda çıkıp gs bunu düzeltmeli diyor kim oy atmışsa gidip hepsini atın içeriye ne bekliyosunuz .
- ''Gençlerin organize işi''
Toplam 6
Yorum
erol uefa kupasınıda nasıl verıldını o yıllarda ust uste sampıyonluk nasıl verıldını acık acık gormus olduk bu vesıleyle yazıklar olsun
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