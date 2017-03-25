Turgay Demir, sosyal medya hesabından paylaştığı Twitlerle Galatarasaray Genel Kuruluna yüklendi.

Demir, ''Vatan hainlerini affedenler şimdi delikanlı olsun, devlete olan 400 milyon tl vergi borcunuzu erkek gibi ödeyin. Hakkımız asla helal değildir'' dedi.

''Bu ayıp temizlenene kadar bir daha Galatasaray lafını ağzıma almam, maçlarını izlemem, tek kelime yazmam, çizmem'' diyen Turgay Demir, Gerçek Galatasaraylıların tepki göstermesini söylerek, ''Galatasaray sizindir bu entel dantellerin değil'' dedi.

İşte Turgay Demir'in yaptığı diğer paylaşımlar:









