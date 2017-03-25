''Vatan hainlerini affedenler...''
FOTOMAÇ yazarı Turgay Demir, Hakan Şükür ve Arif Erdem'in Galatasaray kulüp üyeliğinden ihraç edilmemesi üzerine sert açıklamalarda bulundu.
Turgay Demir, sosyal medya hesabından paylaştığı Twitlerle Galatarasaray Genel Kuruluna yüklendi.
Demir, ''Vatan hainlerini affedenler şimdi delikanlı olsun, devlete olan 400 milyon tl vergi borcunuzu erkek gibi ödeyin. Hakkımız asla helal değildir'' dedi.
''Bu ayıp temizlenene kadar bir daha Galatasaray lafını ağzıma almam, maçlarını izlemem, tek kelime yazmam, çizmem'' diyen Turgay Demir, Gerçek Galatasaraylıların tepki göstermesini söylerek, ''Galatasaray sizindir bu entel dantellerin değil'' dedi.
İşte Turgay Demir'in yaptığı diğer paylaşımlar:
- 25 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:08
- F.Bahçe’nin kaderi G.Saray’ın elinde!
Toplam 1
Yorum
can futboldada böyle değilmi üst sıradakileri yen küme düşene yenil
- Serdar bin pişman
Toplam 5
Yorum
TS Sen gelme, Serdar. Trabzon kökenli olduguna ragmen sen parayi tercih ettin. TS taraftari bunu asla kabul edemez ve etmeyecek.
- Caner ve Ersan'lı Beşiktaş kaybetti
Toplam 4
Yorum
Ali Bu kaleci yuzunden sampuyonluk giddi hala yedekde duruyo hayret
''Vatan hainlerini affedenler...'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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