''Ünal Aysal Başkan dolduruşa geldi''
Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, mali genel kurulda açıklamalarda bulundu.
Fakat benim Galatasaray Futbol Takımı'yla ilgili ciddi endişelerim var. Bu sezon ve gelecek sezon için. Kongrede Avrupa Kupalarına gidilecek diyorlar fakat finansal planlamadan önce hak kazanmamız lazım. Bu da muallak!
Galatasaray'ın şu anda mevcut başkanı var. Adaylığı konuşmak ne bana ne de başkasına düşmez. Fakat Galatasaray bir gecede başkan çıkarttı. O dönem Duygun Başkan beni aradı ve gece yönetime girdim, 1 yıl boyunca güzel şeyler yaşadık.
2018 için iddialıyım. Ali Dürüst, ben ve Fatih Terim güzel üçlü oluşturduk. O arada Ünal Aysal Başkan dolduruşa geldi. Fatih hocanın gitmesi, Mancini'nin gelmesi, biz geldik Hamza hocayı aldık ve 3 kupa kazandık. O başarılı hoca gönderildi, sık sık hoca değişikliği takıma maddi anlamda külfet oldu. Hamza Hamzaoğlu'yla bugüne kadar devam edilseydi en az 50-60 milyon Euro kar edilirdi" ifadelerini kullandı.
- 25 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:15
- Tolga Zengin'e tribünlerden tepki
Toplam 1
Yorum
123457 olur öylee hatalar o da bizim kalecimiz
- Geçti o günler!
Toplam 19
Yorum
kartalosman kim hesap soracakki hepsi azizin yaverleri..hesap soranlar kulüpten kovuluyor hemen
- Gökhan İnler İtalya yolcusu
Toplam 12
Yorum
taraftar Şans verildi olmadı olmıyorsa fazla israra gerek yok.Genç necip gibi kuvvetli ilerde iyi olabilecek bir oyuncuya şans tanınsa daha iyi.
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