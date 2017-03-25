Taraftarla aram iyi
Igor Tudor, milli arada taraftarlarla imza gününde bir araya geldi Hırvat hoca “Beni çok iyi karşıladılar. Onları mutlu edeceğim” dedi.
CAROLE: GURUR VERİCİ
Cimbom'un sol beki Lionel Carole de imza gününde taraftarlarla bir araya geldi. Fransız oyuncuyla selfie çektirip sorular sordular. Carole "Taraftarlarla buluşmak her zaman güzel bir duygu. Galatasaray'a hizmet etmek gurur verici. Umarım bu kulüpte birçok başarı elde ederim" ifadelerini kullandı.
'HOCAMIZ ŞİMDİ BİLE OYNAR'
Sarı-kırmızılı taraftarlar Juventus'ta 5 numaralı formayı giyen İgor Tudor'a 5 numaralı Galatasaray forması hediye etti. Lionel Carole bu esnada "Hocamız şimdi bile oynar" esprisini yaptı.
- 25 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:10
- Junior Alonso sürprizi
Toplam 1
Yorum
Bence Elde Stoper Stoper oynabillecek Adamlar hepsi dönerse ve kiralik giderse Milosevic,Franco,Tosic,Marcelo,Rhodolfo,Necip,Mitrovic,
- Gökhan İnler İtalya yolcusu
Toplam 1
Yorum
Bence Anlamiyorum Oguzhan bu Sezon ne Gösterdi oynatiyorsunus ama Bence cok Daha verimli olabillecek Inler Forma yok
- Cenk Tosun: Hocam gol at bana gel dedi
Toplam 2
Yorum
Bence Evde Aslinda bögle Takimlara 2-0 Yetmez 4-0 5-0 yapacaksin class göstereceksin Korksunlar bizden
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