 Taraftarla aram iyi – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    Taraftarla aram iyi

    Taraftarla aram iyi

    , milli arada taraftarlarla imza gününde bir araya geldi Hırvat hoca “Beni çok iyi karşıladılar. Onları mutlu edeceğim” dedi.

    'da lige verilen milli arada teknik direktör Igor Tudor ile sol bek Lionel Carole, Beyoğlu GS Store'da sarı-kırmızılı taraftarlarla bir araya geldi. Taraftarın özellikle Hırvat hocaya ilgisi büyüktü. Tudor da "İlk geldiğim günden bu yana çok iyi karşılandım. Burası büyük bir camia. Taraftarları mutlu etmek istiyorum" diye konuştu. İGOR Tudor, birçok futbolcusunun milli takımlarına gittiğini belirterek şunları söyledi: "Milli araları sevmiyorum. Çok az futbolcuyla antrenman yapıyoruz. Diğer taraftan dinlenmek için bir fırsat buluyoruz. Adana maçına iyi hazırlanıp onları yenmek istiyoruz"



    CAROLE: GURUR VERİCİ
    Cimbom'un sol beki Lionel Carole de imza gününde taraftarlarla bir araya geldi. Fransız oyuncuyla selfie çektirip sorular sordular. Carole "Taraftarlarla buluşmak her zaman güzel bir duygu. Galatasaray'a hizmet etmek gurur verici. Umarım bu kulüpte birçok başarı elde ederim" ifadelerini kullandı.



    'HOCAMIZ ŞİMDİ BİLE OYNAR'
    Sarı-kırmızılı taraftarlar Juventus'ta 5 numaralı formayı giyen İgor Tudor'a 5 numaralı Galatasaray forması hediye etti. bu esnada "Hocamız şimdi bile oynar" esprisini yaptı.
    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:10
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