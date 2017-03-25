 Sportif A.Ş atamaları kongre sonrası – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    Sportif A.Ş atamaları kongre sonrası

    Sportif A.Ş atamaları kongre sonrası
    Sportif A.Ş.'de son dönemde üst üste gelen Nasuhi Sezgin, Levent Nazifoğlu ve Alp Yalman'ın istifaları mali kongre öncesinde Dursun Özbek'i sıkıntıya sokmuştu. Özbek, genel kuruldan ibra ile çıkarsa boşalan yerlere yeni atamaları yapacak. Kulislerde , ve 'in isimleri geçiyor.
    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:56
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