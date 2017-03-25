 Sezon biter, giden gider – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    Sezon biter, giden gider

    Sezon biter, giden gider

    Cimbom’da ligler sona erince büyük temizlik var. Chedjou, Sabri, Hakan Balta, Cavanda gibi isimler önümüzdeki sezon kadroda olmayacak.

    Aslan'da kötü geçen sezon sonunda sarıkırmızılı yönetim, teknik direktör Igor Tudor'un da istekleri doğrultusunda kadroya büyük revizyona gidecek. Büyük başarılar kazanan kadronun miladını doldurduğunu düşünen yönetim, Hırvat hocaya tam yetki verdi. 38 yaşındaki çalıştırıcının önümüzdeki sezon kadrosunda düşünmediği isimlerle yollar bir bir ayrılacak. Kontratı devam edenler ya satılacak ya da kiralık olarak gönderilecek. Sözleşmesi biten ve yola devam edilmeyecek isimlere de teşekkür plaketi verilip yollanacak. Geçmiş dönemlerde daha vefakar davranan sarı-kırmızılı yönetim bu kez operasyon için kararlı bir tavır sergileyecek.

    DAHA GENÇ VE HIRSLI
    gelecek sezon daha aç futbolcularla çalışmak istiyor. Hırvat hocanın yönetime ilettiği ve sızan bilgilere göre 'da gelecek yıl Sabri Sarıoğlu, Hakan Balta, Luis Cavanda, Aurelien Chedjou gibi isimler olmayacak. Yerlerine daha genç ve daha hırslı futbolcular kadroya katılacak. Tudor, Galatasaray'ın yeniden yarışmacı takım olabilmesi için bunun şart olduğunu yönetime bildirmişti.

    CHEDJOU MARSİLYA'YA
    Aslan ile kontratı sezon sonu tamamlanacak olan Aurelien Chedjou'nun yeni rotası Fransa olacak. Kamerunlu stoper 'yılın savunmacısı' seçildiği ligde bu kez Marsilya forması giyecek. Chedjou geçen hafta ayrılacağını resmen açıklamıştı.

    SERDAR VE ÇALIK KALDI?
    G.Saray'da önümüzdeki sezondan itibaren en büyük değişiklik savunma bölgesinde olacak. Sezon başı gelen Serdar Aziz ile devre arası takıma katılan Ahmet Çalık'ın kalmaları kesin gibi. Diğer futbolcular, Tudor'un gözüne girmeyi başaramazsa gönderilecek.

    TEKLİF GELİRSE LİNNES DE YOLCU
    MOlde'den büyük umutlarla Cimbom'a gelen ancak sağ bek pozisyonunda Sabri Sarıoğlu'nu kesemeyen Martin Linnes de topun ağzında. Norveçli futbolcu zaman zaman sol bek ve orta sahada tatminkar performans sergilese de genel formu beğenilmiyor. Teklif gelmesi halinde kolaylık sağlanacak.
    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:00
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