Sezon biter, giden gider
Cimbom’da ligler sona erince büyük temizlik var. Chedjou, Sabri, Hakan Balta, Cavanda gibi isimler önümüzdeki sezon kadroda olmayacak.
DAHA GENÇ VE HIRSLI
Igor Tudor gelecek sezon daha aç futbolcularla çalışmak istiyor. Hırvat hocanın yönetime ilettiği ve sızan bilgilere göre Galatasaray'da gelecek yıl Sabri Sarıoğlu, Hakan Balta, Luis Cavanda, Aurelien Chedjou gibi isimler olmayacak. Yerlerine daha genç ve daha hırslı futbolcular kadroya katılacak. Tudor, Galatasaray'ın yeniden yarışmacı takım olabilmesi için bunun şart olduğunu yönetime bildirmişti.
CHEDJOU MARSİLYA'YA
Aslan ile kontratı sezon sonu tamamlanacak olan Aurelien Chedjou'nun yeni rotası Fransa olacak. Kamerunlu stoper 'yılın savunmacısı' seçildiği ligde bu kez Marsilya forması giyecek. Chedjou geçen hafta ayrılacağını resmen açıklamıştı.
SERDAR VE ÇALIK KALDI?
G.Saray'da önümüzdeki sezondan itibaren en büyük değişiklik savunma bölgesinde olacak. Sezon başı gelen Serdar Aziz ile devre arası takıma katılan Ahmet Çalık'ın kalmaları kesin gibi. Diğer futbolcular, Tudor'un gözüne girmeyi başaramazsa gönderilecek.
TEKLİF GELİRSE LİNNES DE YOLCU
MOlde'den büyük umutlarla Cimbom'a gelen ancak sağ bek pozisyonunda Sabri Sarıoğlu'nu kesemeyen Martin Linnes de topun ağzında. Norveçli futbolcu zaman zaman sol bek ve orta sahada tatminkar performans sergilese de genel formu beğenilmiyor. Teklif gelmesi halinde kolaylık sağlanacak.
- 25 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:00
- Junior Alonso sürprizi
Toplam 1
Yorum
Bence Elde Stoper Stoper oynabillecek Adamlar hepsi dönerse ve kiralik giderse Milosevic,Franco,Tosic,Marcelo,Rhodolfo,Necip,Mitrovic,
- Gökhan İnler İtalya yolcusu
Toplam 1
Yorum
Bence Anlamiyorum Oguzhan bu Sezon ne Gösterdi oynatiyorsunus ama Bence cok Daha verimli olabillecek Inler Forma yok
- Cenk Tosun: Hocam gol at bana gel dedi
Toplam 2
Yorum
Bence Evde Aslinda bögle Takimlara 2-0 Yetmez 4-0 5-0 yapacaksin class göstereceksin Korksunlar bizden
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