 Manga’ya kanca – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    Manga’ya kanca

    Manga’ya kanca

    Cimbom, Kacheridi ve Hugo’dan sonra bir stopere daha teklif götürdü.

    önümüzdeki sezon canını en çok acıtan bölgesi olan savunmasını değiştirmek istiyor. Devre arası gündeme gelen Vitor Hugo'ya yeni teklif götüren sarı-kırmızılılar, Evgen Kacheridi'nin ardından son olarak 'ya da kanca attı. 28 yaşındaki Gabonlu stoper 'de forma giyiyor. Kontratı sezon sonunda bitecek olan 1.86 boyundaki stoper kafa toplarına hakim. İkili mücadeleleri genelde kazanan Manga Aslan'ın savunmasında kimsenin yapamadığı şekilde topla birlikte hücuma çıkmayı da seviyor.
    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:20
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