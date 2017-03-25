İşte Galatasaray'ın toplam borcu!
Galatasaray'ın 31 Aralık 2016 itibariyle borcunun 1 milyar 830 milyon 597 bin 716 TL olduğu açıklandı.
- 25 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:00
- Volkan Demirel'in cezası belli oldu!
Toplam 24
Yorum
ultraslan çok komik ...gelsin ben ona hakaret edeyim o parayı da ben vereyim...çünkü hakaret etmek baya bi ucuz imiş.:)
- Yıldızlar sahaya!
Toplam 2
Yorum
1903 HAYDI MAÇA MAÇAAAAA ikisini de çok özledik
- Volkan Demirel'in cezası belli oldu!
Toplam 24
Yorum
KÖRFEZ Yaziklar olbun bü T F F ye bir daha acizligini ortaya koydu bu komik ceza icin aziz baskandan nekadar korkuyorlar pes vallahi yaziklar olsun
İşte Galatasaray'ın toplam borcu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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