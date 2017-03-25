Hesap günü
Galatasaray'da Olağan Mali Genel Kurul toplantısı bugün yapılacak. Kongrede Dursun Özbek yönetimi, mali ve idari yönden ibraya sunulacak. İbrada sorun yaşanırsa mayısta ‘erken seçim’ görünecek.
2017 BÜTÇESİ BELİRLENECEK
Oylamalarda yönetimin ibra olup olmadığına üyelerin çoğunluğunun oylarına göre karar verilecek. Denetim kurulunda da ibra oylamasının yapılmasının ardından, disiplin cezası alan üyelerin başvuruları görüşülüp karara bağlanacak. Son olarak kulüp ile iştiraklerinin 2017 yılı bütçesi görüşülüp, oylanacak.
ÖZBEK'İN ARTILARI
1- Türk Telekom Arena Stadı'nın üst kullanım hakkını Başbakan'dan aldı.
2- Arena'nın yanında basketbol salonu yapmak için gerekli izni aldı.
3- Kemerburgaz'da 200 dönümlük yeni araziyi kulübe kazandırdı.
4- Riva ile Florya'daki araziler ile planlanan projeleri hayata geçirdi.
5- UEFA'nın finansal fair play kriterleri ile ilgili harcama bütçesine uydu.
ÖZBEK'İN EKSİLERİ
1- Sportif branşların hemen tamamında yaşanan başarısızlık.
2- Futbolda şampiyonluğun kaçması, sezonu kupasız kapatılacak olması.
3- Yapılan transferlerin tutmaması.
KIRAÇ İBRA ETMEYECEK
Camianın duayen ismi İnan Kıraç başta olmak üzere birçok tanınan isim Dursun Özbek yönetimini ibra etmeyeceğini açıkladı. Eski yöneticilerden Prof. Dr. Ahmet Özdoğan, Adnan Öztürk, Turgay Kıran, Aziz Üstel de ibra etmeyecekler arasında... Yine Mustafa Cengiz, Ali Güvenç Kiraz, Yasin Çakmak'ın da olumsuz oy kullanacakları öğrenildi.
TAVRI BELİRLEYECEK
Başkan Dursun Özbek, genel kurul için hazırlıklarını tamamladı. Özbek'in mali açıdan ibrada sıkıntı yaşaması beklenmiyor. İdari ibrada ise geçmişteki Adnan Polat örneği endişe yaratıyor. Başta futbol olmak üzere sportif branşlardaki kötü gidişat nedeniyle üyeler, Özbek'e sert eleştiriler yöneltecek. Özbek'in eleştiriler karşısındaki tavrı ibra oylamalarında belirleyici olacak.
FETÖ'CÜLERİN İHRACI DA OYLANACAK
Genel kurulda FETÖ soruşturmasında adları geçen eski futbolcular Hakan Şükür, Arif Erdem ve İsmail Demiriz ile eski valiler Hüseyin Avni Mutlu ve Şahabettin Harput'un yanı sıra 15 üyenin kulüpten ihracı da oylanacak. Disiplin kurulu bu isimlerin ihraçlarını onaylamıştı. Son kararı üyeler verecek.
Savaş ÇORLU
- 25 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:54
- Junior Alonso sürprizi
Toplam 1
Yorum
Bence Elde Stoper Stoper oynabillecek Adamlar hepsi dönerse ve kiralik giderse Milosevic,Franco,Tosic,Marcelo,Rhodolfo,Necip,Mitrovic,
- Gökhan İnler İtalya yolcusu
Toplam 1
Yorum
Bence Anlamiyorum Oguzhan bu Sezon ne Gösterdi oynatiyorsunus ama Bence cok Daha verimli olabillecek Inler Forma yok
- Cenk Tosun: Hocam gol at bana gel dedi
Toplam 2
Yorum
Bence Evde Aslinda bögle Takimlara 2-0 Yetmez 4-0 5-0 yapacaksin class göstereceksin Korksunlar bizden
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