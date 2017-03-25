''G.Saray'ın en kötü zamanında...''
Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda söz alan üyelerden Zafer Şener, Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın kulüp üyesi yapılmasını teklif etti.
Şener, Sarı-Kırmızılıların Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın kulüp üyesi yapılması gerektiğini söyledi.
"Muslera gibi bir futbolcu çok nadir gelmiştir" diyerek sözlerine başlayan Şener, "Böyle bir şansımız var mı bilmiyorum. Ama eğer kurallar müsade ediyorsa, bu çocuğu kongre üyesi yapalım. Galatasaray'ın en kötü zamanında bu formayı taşıyan bu çocuğu mutlu edelim" diyerek sözlerini noktaladı. Zafer Şener'in bu sözleri sonrası toplantı salonunda bulunan üyeler alkışla Şener'e karşılık verdi.
- 25 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:17
- Tolga Zengin'e tribünlerden tepki
Toplam 1
Yorum
123457 olur öylee hatalar o da bizim kalecimiz
- Geçti o günler!
Toplam 19
Yorum
kartalosman kim hesap soracakki hepsi azizin yaverleri..hesap soranlar kulüpten kovuluyor hemen
- Gökhan İnler İtalya yolcusu
Toplam 12
Yorum
taraftar Şans verildi olmadı olmıyorsa fazla israra gerek yok.Genç necip gibi kuvvetli ilerde iyi olabilecek bir oyuncuya şans tanınsa daha iyi.
''G.Saray'ın en kötü zamanında...'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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