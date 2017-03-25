 ''G.Saray bunun bedelini ödemeli'' – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    ''G.Saray bunun bedelini ödemeli''

    ''G.Saray bunun bedelini ödemeli''

    'ın, Fetullahçı Terör Örgütü mensubu firari Hakan Şükür ve Arif Erdem kararına tepkiler çığ gibi büyüyor.

    Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genel Kurul toplantısında, Hakan Şükür ile Arif Erdem'in ihracı oy çokluğu ile reddedildi. Skandal kararın ardından futbolseverler FETÖ'cülere sahip çıkan Galatasaray Yönetimine sert tepki gösterdi.

    İşte sosyal medyadaki tepkilerden bazıları:

    "FETÖ'CÜLERE SAHİP ÇIKANLAR BEDELİNİ ÖDEMELİ"
    - Sen devlet olarak onların vergi borcunu affedersin, onlarda fetocu şerefsiz Hakan Şükür'ü affeder!!!

    - Hakan Şükür gibi azılı bir FETÖ'cünün üyelikten çıkarılması reddeden GS yönetimi, büyük bir gaflettesiniz!

    - Galatasaray'ın Hakan Şükür ve Arif Erdem kararı tek kelime ile FETÖ'ye destektir!

    - Şu kadar olaya rağmen Hakan Şükür'ü kongre üyeliğinden çıkarmayan GS'nin vergi borcu affediliyor.. Yazık

    - Galatasaraylı olarak kulübümden hiç bu kadar utanmamıştım! GS onurdur, onursuzların yeri olamaz. Hakan Şükür'e sahip çıkanlar bedelini ödesin.

    - Galatasaray'ı artık tutmuyorum! Lanet olsun Fetöcüleri destekleyip, kendi ülkesine hizmetkar olan Liderini yuhlayanlara..

    - Galatasaray Kulübü nün vergi borcu silinmesin, yapılandırılmasın. Vergilerini zamanında ödesinler.

    - "Galatasaray Kulübü" oncelikle kendi taraftarina ve tum Turkiyeye hainlik yapmistir. Sorumlular hesap vermelidir.

    - Bu FETÖ destekçileri bu camiadan gitmediği sürece,maalesef çocukluğumun tutkusu Galatasaray'ı artık desteklemeyeceğim!

    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:20
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