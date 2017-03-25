Genel kurulu kim idare edecek

Yıllık olağan mali genel kurulun divan başkanlığını üstlenmek için büyük çekişme yaşanacak. Yönetimin adayı Divan Başkanı İrfan Aktar. Muhalefet ise Asena Yılmazkaya Dinçbaylı'yı destekliyor. Dinçbaylı seçilirse ilk kez bir kadın Galatasaray Genel Kurulu'nu yönetecek.