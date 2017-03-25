 ''Genç üyeler engelledi'' – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    ''Genç üyeler engelledi''

    ''Genç üyeler engelledi''

    'cü Hakan Şükür ve Arif Erdem’i ihraç etmeyen G.Saray'ın kararına spor yazarları da tepki gösterdi.

    Sabah Spor yazarı kararı çifte standart olarak nitelendirerek "'da eski yöneticiler ve ben de dahil bir çok insan Hakan ve Arif'in ihracı için 'evet' oyu vermelerine rağmen şahin kanadın hayırlarını geçemedi." dedi.

    Tüzemen kararla ilgili şunları söyledi "Galatasaray'da son dönemlerde üye olan gençler gövde gösterisine gidip başkan Özbek ve yönetimini mali ve idari konularda ibra ettikten sonra 'den atılacak isimlerle ilgili çifte standart sergilediler. Başta Zekeriya Öz olmak üzere yedi kişi için ihraç karar alınacaktı. Genç üyelerin başını çektiği grup Hakan Şükür ve Arif Erdem'i oy çokluğu ile kulüpten atılmalarını engelledi. Galatasaray'da eski yöneticiler ve ben de dahil bir çok insan Hakan ve Arif'in ihracı için 'evet' oyu vermelerine rağmen şahin kanadın hayırlarını geçemedi. Hatta yanımda oturan bir hanımefendi ayağa kalkıp bu gençlere yönelik şu isyanı yaptı: "Siz bunları nasıl atmazsınız. Bunların mensup olduğu grup TBMM'yi bombaladı, insanları ölürdü. Türkiye'de darbe yapmaya çalıştı. Kararınızdan utanın!" Bir başka sağduyulu G.Saraylı kongre üyesi ise, "Savunduğunuz insanlar eğer masumsa kaçmamalıydılar... Türkiye'de kalıp haklarını savunmalıydılar ama kaçarak FETÖ'ye ortak oldular" diyerek tepki koydu..."
    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:42
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