Galatasaray'dan skandal karar!
Galatasaray'da Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'yla (FETÖ/PDY) olan ilişkileri nedeniyle disipline sevk edilen üyeler Zekeriya Öz, Hüseyin Avni Mutlu, Şahabettin Harput, İsmail Demiriz ve Hazim Sesli'nin kulüpten ihracı genel kurulda onaylandı.
Oylamada Zekeriya Öz, Şahabettin Harput, Hüseyin Avni Mutlu, İsmail Demiriz ve Hazim Sesli'nin üyelikten çıkartılması oy çokluğuyla kabul edildi.
Genel kurulda firari FETÖ'cü Hakan Şükür ve Arif Erdem'in kulüp üyeliğinden ihraç edilmesi ise oy çokluğuyla reddedildi.
Öte yandan üyeler Mehmet Koçarslan ve Mehmet Uğur Sunakan'ın da farklı nedenlerden dolayı oy çokluğuyla kulüp üyeliğinden ihracına karar verildi.
- 25 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:16
- Caner ve Ersan'lı Beşiktaş kaybetti
Toplam 4
Yorum
Ali Bu kaleci yuzunden sampuyonluk giddi hala yedekde duruyo hayret
- Tolga Zengin'e tribünlerden tepki
Toplam 5
Yorum
Ali Bu kaleciler yuzunden kac kez sampuyonluk kayip eddik atinc inler rodolf aras ømer tosic gidmeli birde tolga
- Tolga Zengin'e tribünlerden tepki
Toplam 5
Yorum
eraycan fabri utkudan sonra başka kaleci daha lazım bu takıma tolga artık bitik satın gitisn uzun zaman oynamadı normal ama güven vermiyor
Galatasaray'dan skandal karar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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