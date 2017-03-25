 Galatasaray'dan skandal karar! – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    'dan skandal karar!

    Galatasaray'dan skandal karar!

    'da Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'yla (FETÖ/PDY) olan ilişkileri nedeniyle disipline sevk edilen üyeler Zekeriya Öz, Hüseyin Avni Mutlu, Şahabettin Harput, İsmail Demiriz ve Hazim Sesli'nin kulüpten ihracı genel kurulda onaylandı.

    Sarı-kırmızılı kulübün Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen yıllık olağan mali genel kurul toplantısında, FETÖ/PDY ile olan ilişkileri dolayısıyla kulüp disiplin kurulunun değerlendirmesi sonucunda yönetim kurulunun üyelikten çıkartılmalarına karar verdiği eski savcı Zekeriya Öz, tutuklu valiler Hüseyin Avni Mutlu ve Şahabettin Harput, eski futbolcular , ve İsmail Demiriz ile iş adamı Hazim Sesli ile ilgili oylama yapıldı.

    Oylamada Zekeriya Öz, Şahabettin Harput, Hüseyin Avni Mutlu, İsmail Demiriz ve Hazim Sesli'nin üyelikten çıkartılması oy çokluğuyla kabul edildi.

    Genel kurulda firari FETÖ'cü Hakan Şükür ve Arif Erdem'in kulüp üyeliğinden ihraç edilmesi ise oy çokluğuyla reddedildi.

    Öte yandan üyeler Mehmet Koçarslan ve Mehmet Uğur Sunakan'ın da farklı nedenlerden dolayı oy çokluğuyla kulüp üyeliğinden ihracına karar verildi.
    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:16
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