F.Bahçe’nin kaderi G.Saray’ın elinde!
THY Avrupa Ligi'nde Final-Four’u kovalayan, fakat son maçlarda üst üste alınan yenilgilerle Play-Off’ta saha avantajını zora sokan Fenerbahçe’nin kaderini, ezeli rakibi Galatasaray’ın Baskonia ile oynayacağı maçta alacağı sonuç çizecek.
Eğer sarı-kırmızılılar, 31 Mart cuma günü oynanacak maçta Baskonia'yı yenerse, aynı akşam Real Madrid'le deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin elini rahatlatacak.
Galatasaray'ın Baskonia'ya kaybetmesi durumunda ise Sarı-Lacivertliler'in ilk 4 şansını sürdürebilmesi için Madrid'den mutlak galibiyet çıkarması gerekecek.
Ancak tek başına bu da yeterli olmayacak. Aynı hafta Panathianikos'un evinde CSKA'ya kaybetmesi gerecek. Aksi takdirde Play-Off'ta iyice karışacak olan sıralama hesaplarını 2'li, 3'lü, 4'lü ve 5'li averajlar dahi belirleyebilecek.
EN BÜYÜK RAKİP MOTİVASYON!
Fenerbahçe, şu ana kadar yenildiği 11 maçın 8'ini 7. sırada ve altındaki takımlara kaybetti. Yani bir diğer anlamda, yukarıda kendisi dışındaki 5 takıma karşı 9 maçın 6'sını kazandı. Bu da gösteriyor ki sarı-lacivertliler, büyük takımlara karşı yaşamadığı motivasyon sorununu küçük takımlara karşı fazlasıyla hissetmiş. Beklenmedik kayıpların gerekçelerine form düşüklüğü ve sakatlıkları da ekleyebiliriz.
EFES'İN DE 4.'LÜK ŞANSI VAR
Anadolu Efes'in de kalan 2 haftada 2 maçı da kazanarak, direkt ya da 2'li, 3'lü, 4'lü averajla 4. sırayı alma ve saha avantajını eline geçirme olasılığı bulunuyor. Bunun için lacivert-beyazlılar'ın Olympiakos ve dış sahada Real Madrid ile oynayacağı maçları kazanması şart.
- 25 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:25
- Caner ve Ersan'lı Beşiktaş kaybetti
Toplam 4
Yorum
Ali Bu kaleci yuzunden sampuyonluk giddi hala yedekde duruyo hayret
- Tolga Zengin'e tribünlerden tepki
Toplam 5
Yorum
Ali Bu kaleciler yuzunden kac kez sampuyonluk kayip eddik atinc inler rodolf aras ømer tosic gidmeli birde tolga
- Tolga Zengin'e tribünlerden tepki
Toplam 5
Yorum
eraycan fabri utkudan sonra başka kaleci daha lazım bu takıma tolga artık bitik satın gitisn uzun zaman oynamadı normal ama güven vermiyor
F.Bahçe’nin kaderi G.Saray’ın elinde! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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