 F.Bahçe’nin kaderi G.Saray’ın elinde! – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    F.Bahçe’nin kaderi G.Saray’ın elinde!

    F.Bahçe’nin kaderi G.Saray’ın elinde!

    'nde Final-Four’u kovalayan, fakat son maçlarda üst üste alınan yenilgilerle Play-Off’ta saha avantajını zora sokan ’nin kaderini, ezeli rakibi ’ın ile oynayacağı maçta alacağı sonuç çizecek.

    Euroleague'de Final-Four'un, hatta şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan 'nin son 4 maçta yaşadığı 3 kayıpla Play-Off'ta saha avantajını yitirme tehlikesiyle karşı karşıya kalması, son 2 haftada ilginç senaryoları da beraberinde getirdi. Fenerbahçe'nin üst üste kaybettiği maçlarla Play-Off potasındaki takımlarla arasındaki galibiyet farkı kapanırken, en yakın takipçilerinden biri olan 'nın, sarı-lacivertliler'in ezeli rakibi Odeabank ile gelecek hafta Abdi İpekçi'de oynayacağı maç büyük önem kazandı.

    Eğer sarı-kırmızılılar, 31 Mart cuma günü oynanacak maçta Baskonia'yı yenerse, aynı akşam Real Madrid'le deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin elini rahatlatacak.

    Galatasaray'ın Baskonia'ya kaybetmesi durumunda ise Sarı-Lacivertliler'in ilk 4 şansını sürdürebilmesi için Madrid'den mutlak galibiyet çıkarması gerekecek.

    Ancak tek başına bu da yeterli olmayacak. Aynı hafta Panathianikos'un evinde CSKA'ya kaybetmesi gerecek. Aksi takdirde Play-Off'ta iyice karışacak olan sıralama hesaplarını 2'li, 3'lü, 4'lü ve 5'li averajlar dahi belirleyebilecek.

    EN BÜYÜK RAKİP MOTİVASYON!
    Fenerbahçe, şu ana kadar yenildiği 11 maçın 8'ini 7. sırada ve altındaki takımlara kaybetti. Yani bir diğer anlamda, yukarıda kendisi dışındaki 5 takıma karşı 9 maçın 6'sını kazandı. Bu da gösteriyor ki sarı-lacivertliler, büyük takımlara karşı yaşamadığı motivasyon sorununu küçük takımlara karşı fazlasıyla hissetmiş. Beklenmedik kayıpların gerekçelerine form düşüklüğü ve sakatlıkları da ekleyebiliriz.

    EFES'İN DE 4.'LÜK ŞANSI VAR
    Anadolu Efes'in de kalan 2 haftada 2 maçı da kazanarak, direkt ya da 2'li, 3'lü, 4'lü averajla 4. sırayı alma ve saha avantajını eline geçirme olasılığı bulunuyor. Bunun için lacivert-beyazlılar'ın Olympiakos ve dış sahada Real Madrid ile oynayacağı maçları kazanması şart.
    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:25
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