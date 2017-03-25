Erdoğan hakkında alçak sözler!

Kadir Çetinçalı Başbakanlığı döneminde Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara İlçe adayları tanıtımında konuşma yaparken attığı ve ardından hemen sildiği tweetle Vatan gazetesindeki köşesine son verilmişti.

Ancak Aydın Doğan FETÖ'cüleri destekleyen Çetinçalı'ya sahip çıkıp Doğan Haber Ajansı Galatasaray muhabiri olarak beslemeye devam etmişti.

Çetinçalı, "Öfke, hiddet, tehdit yalan gırla. Bıktık artık. Defol git. Allah belanı versin. Geber inşallah" diye yazmıştı.





Tıpkı teröristbaşı Fetullah Gülen gibi "beddua" eden Doğan grubu elemanının tutuklu FETÖ'cü terörist Mehmet Baransu ile de pozları vardı.





