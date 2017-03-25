Erdoğan hakkında alçak sözler!
Galatasaray’ın bugün düzenlenen mali genel kurulunda hakkında tutuklama kararı bulunan firari FETÖ’cü Hakan Şükür ve Arif Erdem’i savunup devleti suçlayan Doğan Medya'nın FETÖ'cü muhabiri Kadir Çetinçalı’nın 3 yıl önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a alçakça küfür ettiği ortaya çıktı.
Kadir Çetinçalı Başbakanlığı döneminde Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara İlçe adayları tanıtımında konuşma yaparken attığı ve ardından hemen sildiği tweetle Vatan gazetesindeki köşesine son verilmişti.
Ancak Aydın Doğan FETÖ'cüleri destekleyen Çetinçalı'ya sahip çıkıp Doğan Haber Ajansı Galatasaray muhabiri olarak beslemeye devam etmişti.
Çetinçalı, "Öfke, hiddet, tehdit yalan gırla. Bıktık artık. Defol git. Allah belanı versin. Geber inşallah" diye yazmıştı.
Tıpkı teröristbaşı Fetullah Gülen gibi "beddua" eden Doğan grubu elemanının tutuklu FETÖ'cü terörist Mehmet Baransu ile de pozları vardı.
- 25 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:09
- F.Bahçe’nin kaderi G.Saray’ın elinde!
Toplam 1
Yorum
can futboldada böyle değilmi üst sıradakileri yen küme düşene yenil
- Serdar bin pişman
Toplam 5
Yorum
TS Sen gelme, Serdar. Trabzon kökenli olduguna ragmen sen parayi tercih ettin. TS taraftari bunu asla kabul edemez ve etmeyecek.
- Caner ve Ersan'lı Beşiktaş kaybetti
Toplam 4
Yorum
Ali Bu kaleci yuzunden sampuyonluk giddi hala yedekde duruyo hayret
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