Dursun Özbek yönetimi ibra edildi!
Galatasaray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurulunda, Dursun Özbek yönetiminin 2016 yılı faaliyetleri, mali ve idari yönden ibra edildi.
Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde devam eden mali kongrede, 2016 yılı için Dursun Özbek yönetiminin faaliyetleri ibraya sunuldu.
Üyeler, Özbek yönetimini hem mali hem de idari yönden ayrı ayrı oy çokluğuyla ibra etti.
Genel kurulda son oylama ise denetleme kurulu için yapıldı ve bundan da ibra kararı çıktı.
İbranın ardından kürsüye gelen Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Bir yılın ardından hesaplarımızı verdik. Bana gösterdiğiniz teveccühe ve güvene sonsuz teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Yaşasın Galatasaray." ifadelerini kullandı.
- 25 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:42
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Toplam 4
Yorum
Ali Bu kaleci yuzunden sampuyonluk giddi hala yedekde duruyo hayret
- Tolga Zengin'e tribünlerden tepki
Toplam 5
Yorum
Ali Bu kaleciler yuzunden kac kez sampuyonluk kayip eddik atinc inler rodolf aras ømer tosic gidmeli birde tolga
- Tolga Zengin'e tribünlerden tepki
Toplam 5
Yorum
eraycan fabri utkudan sonra başka kaleci daha lazım bu takıma tolga artık bitik satın gitisn uzun zaman oynamadı normal ama güven vermiyor
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