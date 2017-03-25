 Dursun Özbek yönetimi ibra edildi! – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    yönetimi ibra edildi!

    Dursun Özbek yönetimi ibra edildi!

    Kulübünün yıllık olağan mali genel kurulunda, yönetiminin 2016 yılı faaliyetleri, mali ve idari yönden ibra edildi.

    Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde devam eden mali kongrede, 2016 yılı için yönetiminin faaliyetleri ibraya sunuldu.

    Üyeler, Özbek yönetimini hem mali hem de idari yönden ayrı ayrı oy çokluğuyla ibra etti.

    Genel kurulda son oylama ise denetleme kurulu için yapıldı ve bundan da ibra kararı çıktı.

    İbranın ardından kürsüye gelen Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Bir yılın ardından hesaplarımızı verdik. Bana gösterdiğiniz teveccühe ve güvene sonsuz teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Yaşasın Galatasaray." ifadelerini kullandı.

    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:42
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